Listopad ve videotéce CANAL+: závěr Bridget Jonesové a nové seriálové premiéry
Streamovací platforma CANAL+ nabídne v listopadu premiéru posledního dílu oblíbené komedie Bridget Jonesová: Láskou šílená, ale i všechny předchozí filmy této úspěšné tetralogie s Renée Zellweger. Listopadové novinky doplní také premiéra seriálu Hotel Costiera a první řada seriálu Konzultant.
Bridget Jonesová: Láskou šílená (Bridget Jones: Mad About the Boy, r. Michael Morris, 2025)
Bridget Jonesová, kterou znovu mistrně ztvárnila Renée Zellweger, se po tragické ztrátě Marka Darcyho (Colin Firth) ocitá jako vdova pečující sama o devítiletého syna Billyho a čtyřletou dceru Mabe. Její život se zdá být na mrtvém bodě - jediným mužem v jejím životě je bývalý milenec Daniel Cleaver (Hugh Grant), kterého využívá jen k občasnému hlídání dětí. S postupujícím tlakem kolegů, přátel a své rázně praktické gynekoložky (Emma Thompson), kteří jí neustále připomínají, že na život bez partnera je ještě brzy, se Bridget musí rozhodnout, zda se neotevře novým možnostem. A právě tehdy se do jejího života vplíží mladý student (Leo Woodall), který se do ní bezhlavě zamiluje, a zároveň učitel jejího syna (Chiwetel Ejiofor), jenž jí pomáhá překonat bolest z předchozí ztráty. Bridget je na roztrhání a ocitá se mezi rodinou, prací a novými milostnými aférkami - a samozřejmě se to neobejde bez komických situací.
Bridget Jonesová: Deník Bridget Jonesové (2001)
Bridget Jonesová: S rozumem v koncích (2004)
Dítě Bridget Jonesové (2016)
PREMIÉRY SERIÁLŮ
Hotel Costiera (Hotel Costiera, 2025)
Po náročné životní etapě se bývalý mariňák Daniel De Luca (Jesse Williams), jehož rodinné kořeny sahají do Itálie, vrací do země svého dětství. Nastupuje jako tzv. fixer v jednom z nejluxusnějších hotelů světa v italském Positanu. Jeho práce? Řešit problémy náročných hostů, ale současně pátrat po Alice, mladší dceři majitele hotelu, která před měsícem beze stopy zmizela. Seriál se natáčel přímo v Positanu a jeho okolí - na pobřeží Amalfi, v Ravellu a Neapoli. Hlavní hotel je ve skutečnosti Villa Treville, historická rezidence kdysi vlastněná Francem Zeffirellim a dnes exkluzivní butikový hotel. Šestidílný seriál vyniká skvělým hereckým výkonem Jesseho Williamse, který je zároveň producentem projektu. Hotel Costiera měl premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v sicilské Taormině a zaujal především vizuální stránkou.
Konzultant (The Consultant, 2023)
Po tragické události v herním studiu CompWare v Los Angeles přichází na scénu záhadný konzultant Regus Patoff, který okamžitě převezme vedení firmy. Jeho nevyzpytatelné metody brzy odhalí temnou stránku korporátního světa a hranici mezi pracovním tlakem a šílenstvím. V hlavní roli exceluje držitel Oscara Christoph Waltz, jenž postavě Patoffa dává děsivě okouzlující podobu. Seriál vytvořil Tony Basgallop podle knihy spisovatele Bentleyho Littlea v režii Matta Shakmana a Charlotte Brändström. První řada osmidílné série kombinuje napětí, černý humor a satiru na svět moderních technologií a řízení firem.
APPLE TV+
Autobus naděje (The Lost Bus, 2025)
Odhodlaný otec (Matthew McConaughey) riskuje úplně všechno, aby zachránil oddanou učitelku (America Ferrera) a její žáky před děsivým požárem. Inspirováno skutečnými odvážnými činy.
Nejzazší hranice (The Last Frontier, 2025)
V odlehlém koutě aljašské divočiny havaruje letadlo přepravující vězně. Jediný a osamocený maršál musí dostát svému slibu a ochránit město před desítkami násilných trestanců uprchnuvších na svobodu.
zdroj: CANAL+