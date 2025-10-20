Quantcast
Ministerstvo informací Ománu nadále s kapacitou na Eutelsatu

Ministerstvo informací Ománu (MOI) bude nadále spoléhat na satelitní služby francouzské společnosti Eutelsat. Operátor prodloužil smlouvu s MOI na satelitní kapacitu na družici Eutelsat 21B na pozici 21,5°E.

MOI se bude nadále spoléhat na družici Eutelsat 21B pro přenos svých vysílacích služeb a zajištění kvalitní a spolehlivé distribuce celostátního televizního a mediálního obsahu na celém území Ománu.

Eutelsat 21B nabízí rozsáhlé pokrytí napříč Středním východem, Afrikou a Evropou a je základním kamenem pro vládní a profesionální video služby v regionu. Jeho výkonná kapacita v Ku pásmu umožňuje dodávat kvalitní video signál a zajišťovat bezkonkurenční kontinuitu služeb v celém regionu.

