Úterý, 7. října 2025, svátek má Justýna

Badr 5 ukončil šíření tv programů

Arabský satelitní operátor Arabsat ukončil poskytování televizních programů na starší komunikační družici Badr 5, která se nachází na orbitální pozici 26°E. Služby za dosluhující satelit převzal Badr 8, který je rovněž na stejné pozici.

Badr 5 v poslední době šířil už jen multiplexy íránského provozovatele IRIB. Tyto muxy byly převedeny na Badr 8 se zachováním původních parametrů - tedy frekvencí, polarizací, SR a FEC. Pro diváka tato změna neměla žádný dopad.

Multiplexy IRIB obsahují SD i HD programy provozovatele. Zajímavostí je, že poskytuje i jeden program v ultra HD rozlišení - IRIB UHD 4K.

Transpondéry s vysíláním IRIB na satelitu Badr 8 používají paprsek Střední Asie a příjem je proto ve střední Evropě s parabolami běžných rozměrů nemožný.

Badr 5 byl vynesen 3. června 2010. Satelit poskytoval služby 15 let. Na pozici 26°E nyní zajišťují provoz družice Badr 7 a především Badr 8.

technické parametry - IRIB muxy:

• Badr 8 (26°E), freq. 11,881 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
• Badr 8 (26°E), freq. 11,900 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Badr 8 (26°E), freq. 12,265 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Badr 8 (26°E), freq. 12,284 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
• Badr 8 (26°E), freq. 12,303 GHz, pol. H, SR 32000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Badr 8 (26°E), freq. 12,322 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: flysat.com + vl.info

