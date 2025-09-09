Dror 1 - nový satelit šíří první tv stanici

Dror 1 - nový satelit šíří první tv staniciDNES! | redakce | tisk | názory
V provozu je nový komunikační satelit Dror 1 a šíří první televizní stanici. Družice Dror 1 se nachází na orbitální pozici 4,1°W, těsně vedle družice Amos 3.
Dror 1 šíří vysílání izraelské stanice METV (Middle East TV). Vysílání je šířeno na kmitočtu 11,212 GHz s vertikální polarizací, SR 2963, FEC 1/2, DVB-S. Vysílání je šířeno volně ( FTA) v paprsku Střední východ. Příjem proto není ve střední Evropě možný.
Izraelský národní komunikační satelit Dror 1 byl vyvinutý společností IAI (Israel Aerospace Industries), na bázi platformy Amos 4000. Jde o nejpokročilejší komunikační satelit, jaký kdy byl v Izraeli postaven.
Družice Dror 1 byla vynesena do vesmíru 13.7.2025 na palubě nosné rakety Falcon 9 z mysu Canaveral na Floridě v USA. Posláním družice je poskytovat komunikační služby pro Stát Izrael po celou dobu provozní životnosti.