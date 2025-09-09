Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 9. září 2025, svátek má Daniela

Dror 1 - nový satelit šíří první tv stanici

DNES! | redakce | tisk | názory

V provozu je nový komunikační satelit Dror 1 a šíří první televizní stanici. Družice Dror 1 se nachází na orbitální pozici 4,1°W, těsně vedle družice Amos 3.

Dror 1 šíří vysílání izraelské stanice METV (Middle East TV). Vysílání je šířeno na kmitočtu 11,212 GHz s vertikální polarizací, SR 2963, FEC 1/2, DVB-S. Vysílání je šířeno volně ( FTA) v paprsku Střední východ. Příjem proto není ve střední Evropě možný.

Izraelský národní komunikační satelit Dror 1 byl vyvinutý společností IAI (Israel Aerospace Industries), na bázi platformy Amos 4000. Jde o nejpokročilejší komunikační satelit, jaký kdy byl v Izraeli postaven.

Družice Dror 1 byla vynesena do vesmíru 13.7.2025 na palubě nosné rakety Falcon 9 z mysu Canaveral na Floridě v USA. Posláním družice je poskytovat komunikační služby pro Stát Izrael po celou dobu provozní životnosti.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat
Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VII (3/4)
21:45 Případ pro exorcistu (2/3)
22:55 Veselé příhody z natáčení
kanál CT2 20:00 Ramesse II. a jeho dynastie (2/6)
20:55 Androméďan - Cesta doktora Koukolíka
21:55 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (5)
21:45 Odznak Vysočina (4)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (5)
21:40 7 pádů Honzy Dědka
22:50 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Muž na drátě
22:00 Ve znamení Merkura (1)
23:35 Profesionálové 2 (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:20 Cyranův poloostrov (6, 7)
22:30 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent II
22:00 Stockholmský syndróm (2/2)
23:15 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Špiónky počas druhej svetovej vojny (2/6)
21:05 Alžbeta II., naveky majestátna
22:10 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (3)
21:55 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (4)
21:20 30 případů majora Zemana (9)
22:50 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook