JOJ Šport na podzim: Tipsport liga či světové lyžování

JOJ Šport na podzim: Tipsport liga či světové lyžováníDNES! | redakce | tisk | názory
Sportovní kanály JOJ Šport a JOJ Šport 2 přinesou během podzimu bohatý program. Diváci se mohou těšit na přímé přenosy z hokejové Tipsport ligy v novém formátu, prestižní zápasy evropského fotbalu se slovenským zástupcem, Světový pohár v alpském lyžování či juniorské hokejové MS.
Od 12. září začíná nejvyšší slovenská hokejová soutěž. JOJ Šport přinese 54 zápasů v základní části, regionální kola i baráž namísto přímého sestupu. Novinkou je i omezení počtu legionářů na 6 hráčů na tým, což přinese více prostoru domácím talentům.
Fotbaloví příznivci dostanou od října velkou porci mezinárodních klubových duelů. JOJ Šport odvysílá atraktivní zápasy Evropské ligy a Konferenční ligy UEFA. Diváci mohou s napětím očekávat i účinkování ŠK Slovan Bratislava, který se po roce pokusí prorazit na evropské scéně.
Již příští měsíc bude stanice věnovat pozornost zasněženým svahům. Vysílání FIS Světového poháru v alpském lyžování přinese ty nejprestižnější závody.
Podzim nebude patřit na JOJ Šport jen hokeji či fotbalu. Provozovatel nabídne také basketbalovou Tipos Extraligu, která startuje 27.9. či volejbalovou Niké Extraligu, jež otevře sezónu 11. října ženami a 25. října muži.
Sérii ISU Grand Prix odstartuje 17. října a vyvrcholí v prosinci v Japonsku. JOJ Šport přinese vystoupení světové krasobruslařské špičky.
Koncem roku bude JOJ Šport věnovat vysílací prostor MS U20 v Minnesotě, které přinesou souboje největších hokejových talentů planety. JOJ Group odvysílá všechny zápasy Slovenska živě.
zdroj: JOJ