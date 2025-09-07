Fotbalové MS 2026 a ME 2028 v Rakousku na free tv

Fotbalové MS 2026 a ME 2028 v Rakousku na free tvDNES! | redakce | tisk | názory
Fotbaloví fanoušci u našich jižních sousedů mají jistotu, že dvě nejbližší mezinárodní akce uvidí bez jakýchkoliv poplatků. Mistrovství světa ve fotbale 2026 a Mistrovství Evropy 2028 budou v Rakousku šířeny na volně dostupných stanicích.
Veřejnoprávní vysílací společnost ORF dosáhla dohody se salcburským soukromým broadcasterem Servus TV ohledně sdílení fotbalových vysílacích práv.
Všech 104 zápasů z MS 2026 bude zdarma na rakouské televizi, stejně tak i všech 51 utkání Euro 2028. To bude možné díky partnerství mezi ORF a ServusTV.
ORF je hlavním držitelem licence pro MS 2026 a ServusTV pro Euro 2028. Oba vysílatelé se budou dělit o vysílané zápasy v poměru 1:1. Znamená to, že ORF bude z nadcházejícího MS 2026 vysílat 52 zápasů, včetně úvodního utkání a finále. ORF si zajistila 25 zápasů pro fotbalové Euro 2028. Zbývajících 26 zápasů, včetně úvodního utkání a finále, bude vysíláno na ServusTV.
ORF a ServusTV mohou z obou akcí vysílat jak živé přenosy, tak mají i online práva, práva na nejlepší momenty a zpravodajství.
zdroj: Digital Fernsehen