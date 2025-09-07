Značka Eutelsat pro všechny aktivity

Značka Eutelsat pro všechny aktivityDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat oznámil, že bude nyní používat značku Eutelsat, čímž sloučí všechny své aktivity a dceřiné společnosti pod jednu značku.
Tento vývoj odráží transformaci společnosti v globálního lídra v oblasti konektivity a její závazek poskytovat jasnou a konzistentní identitu zákazníkům, partnerům a akcionářům po celém světě.
Po úspěšné fúzi se společností OneWeb, která vytvořila jediného operátora GEO-LEO na světě, nyní Eutelsat funguje jako jedna společnost. Konstelace LEO bude pokračovat pod názvem OneWeb, což zdůrazňuje její ústřední roli v poskytování služeb s nízkou latencí a vysokou rychlostí, které pohánějí globální výhodu a budoucí růst Eutelsatu.
V rámci této nové kapitoly Eutelsat také sloučí své webové stránky - eutelsat.com a oneweb.net - do jedné digitální platformy. Nové konsolidované stránky poskytnou zákazníkům jeden intuitivní přístupový bod pro všechny služby a řešení.
Obnovená identita s využitím barev Space Blue a OneWeb Red spojuje dědictví společnosti Eutelsat a dynamiku OneWebu a symbolizuje sílu, otevřenost a energii. Nové vizuální prvky zdůrazňují jak lidskou stránku globálních spojení, tak mezinárodní rozsah řešení Eutelsatu.
zdroj: Eutelsat