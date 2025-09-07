Quantcast
Neděle, 7. září 2025

Značka Eutelsat pro všechny aktivity

Satelitní operátor Eutelsat oznámil, že bude nyní používat značku Eutelsat, čímž sloučí všechny své aktivity a dceřiné společnosti pod jednu značku.

Tento vývoj odráží transformaci společnosti v globálního lídra v oblasti konektivity a její závazek poskytovat jasnou a konzistentní identitu zákazníkům, partnerům a akcionářům po celém světě.

▲ Jedna značka - více aktivit. (foto: Eutelsat)

Po úspěšné fúzi se společností OneWeb, která vytvořila jediného operátora GEO-LEO na světě, nyní Eutelsat funguje jako jedna společnost. Konstelace LEO bude pokračovat pod názvem OneWeb, což zdůrazňuje její ústřední roli v poskytování služeb s nízkou latencí a vysokou rychlostí, které pohánějí globální výhodu a budoucí růst Eutelsatu.

V rámci této nové kapitoly Eutelsat také sloučí své webové stránky - eutelsat.com a oneweb.net - do jedné digitální platformy. Nové konsolidované stránky poskytnou zákazníkům jeden intuitivní přístupový bod pro všechny služby a řešení.

Obnovená identita s využitím barev Space Blue a OneWeb Red spojuje dědictví společnosti Eutelsat a dynamiku OneWebu a symbolizuje sílu, otevřenost a energii. Nové vizuální prvky zdůrazňují jak lidskou stránku globálních spojení, tak mezinárodní rozsah řešení Eutelsatu.

zdroj: Eutelsat

