Čtvrtek, 4. září 2025, svátek má Jindřiška

Pořádková pokuta 5 tisíc korun pro OK TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovateli české privátní televize OK TV, společnosti TV OK s.r.o., byla uložena pořádková pokuta. Částku ve výši pět tisíc korun vyměřil broadcasteru český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém dvanáctém zasedání konaného 2. září 2025.

RRTV uložila pořádkovou pokutu ve výši 5 tisíc korun za bezdůvodné odepření podání vysvětlení. Regulátor se totiž provozovatele dotazoval na důvody přerušení vysílání OK TV v době od 16. dubna 2025 8:30 hodin do 17. dubna 2025 17:25 hodin.

Pokutu má provozovatel zaplatit ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rada opakovaně žádá provozovatele OK TV o sdělení z jakého důvodu přerušil vysílání svého programu v uvedeném období. RRTV stanovila lhůtu k podání vysvětlení do 30 dnů ode dne doručení této opakované žádosti.

OK TV začala vysílat v květnu loňského roku hudební a lifestylový program. Stanici šíří DVB-T2 multiplex 24 a někteří operátoři OTT/IPTV platforem.

