Čtvrtek, 4. září 2025, svátek má Jindřiška

Metoda Markovič: Hojer: Jeden z nejspěšnějších seriálů uvede TV Nova

V neděli 7. září ve 20.20 hodin se na obrazovkách TV Nova objeví jeden z nejočekávanějších seriálů - Kriminální drama Metoda Markovič: Hojer, dosud uváděné exkluzivně na Oneplay, získalo tři České lvy z deseti nominací včetně ceny za nejlepší seriál a herecké výkony obou hlavních představitelů.

Seriál získal i Cena české filmové kritiky v kategorii Mimo kino.

Při čtení scénáře mě zaujala lidskost, přirozenost, pozitivnost, víra v dobro, morální autorita a živost toho člověka. Přiznám se, že nejsem moc přítelem a zastáncem filmů a seriálů, které ‚adorují ' a ‚heroizují ' lidi, kteří páchali zlo a hrůzně ovlivnili životy mnoha nevinných lidí. Obětí, pozůstalých, přátel, šokované veřejnosti. Těchto lidí se naše série pochopitelně dotýká taky. Ale právě z úhlu pohledu vyšetřovatele, a člověka, který se v tomto snažil naopak pomáhat, a kterému minimálně ona široká veřejnost vděčí za mnoho. I to byl důvod, pro který jsem u tohoto projektu chtěl být,“ říká představitel hlavní role Jiřího Markoviče Petr Lněnička.

Metoda Markovič, režisér Pavel Soukup, herec Petr Lněnička (foto: archív TV Nova)
▲ Metoda Markovič, režisér Pavel Soukup, herec Petr Lněnička (foto: archív TV Nova)

36 let sloužil u policie, 13 let šéfoval pražské „mordpartě“. Pod jeho vedením mělo pražské 1. oddělení šest let po sobě 100% objasněnost vražd. Jiří Markovič - neuvěřitelně humánní člověk s lidským přístupem, za každým vrahem viděl především člověka. Snažil se s nimi navázat blízký vztah založený na přímém a férovém jednání bez jakéhokoliv náznaku nadřazenosti. To byl klíč k jeho fenomenálním úspěchům. Jeho metoda.

Na Oneplay pak od 3. října objeví unikátní dokumentární série Případy Jiřího Markoviče, který na známých i dosud nepublikovaných případech ukáže, jak jeho metoda vznikala a jak mu pomohla usvědčit nejhorší vrahy Československa.

Metoda Markovič: Hojer se také stala prvním českým seriálem oceněným v hlavní soutěži mezinárodního festivalu Seriál Killer. Letos se Oneplay na festival vrátí s předpremiérou prvních dvou dílů seriálu Metoda Markovič: Straka, která program celé přehlídky slavnostně zakončí.

zdroj: Nova

