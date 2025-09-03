Quantcast
Středa, 3. září 2025

STVR odvysílá kvalifikační zápas Slovensko - Německo

STVR (Slovenská televize a rozhlas) přinese ve čtvrtek 4. září 2025 na televizním okruhu STVR :Šport a v Rádiu Slovensko přímý přenos kvalifikačního zápasu na Mistrovství světa ve fotbale 2026, ve kterém se na Tehelném poli v Bratislavě setká Slovensko s Německem.

Vysílání začne již v 18:45 předzápasovým studiem. Moderátorka Oľga Konečná v něm přivítá fotbalové experty Petra Ďuriše a Vladimíra Goffu. Divákům nabídnou analýzy aktuální formy mužstva, představí očekávání od zápasu a přiblíží důležité momenty celé kvalifikační skupiny.

Atmosféra se následně přenese přímo na Tehelné pole, kde od 20:10 hodin začne studio z dějiště setkání. Moderátor Ľuboš Hlavena bude spolu s Ladislavem Borbélym a Janem Kocianem sledovat bezprostřední dění, náladu na stadionu a taktické nastavení obou týmů krátce před výkopem.

Samotný zápas Slovensko - Německo odstartuje ve 20:45 hodin. Komentátorského mikrofonu se ujme osvědčená dvojice Marcel Merčiak a Marián Zeman, kteří se postarají o odborný, poutavý a emotivní doprovod celým duelem.

Rozhlasoví posluchači si budou moci fotbalový duel užít živě i ve vysílání Rádia Slovensko s Martinem Kaiglem a Samuelem Prekopem.

zdroj: STVR

