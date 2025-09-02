Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátkyDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Prima se po roce vysílání rozhodla ukončit natáčení seriálu ZOO Nové začátky. Aktuálně se chce zaměřit na flexibilnější formáty a kratší série, které jí umožní rychleji reagovat na aktuální trendy a preference diváků. Premiérové díly seriálu ZOO Nové začátky mohou diváci vidět do konce roku 2025.
„
Po úspěšném startu podzimní sezóny, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál ZOO po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ říká Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima a dodává: „
Rádi bychom poděkovali divákům za jejich dlouholetou přízeň.“
„
Seriál ZOO i spin-off ZOO Nové začátky byly pro nás po čtyři roky důležitým formátem a vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí. Chceme celému štábu a hercům poděkovat za skvělou spolupráci. Věříme, že se s mnohými z nich znovu potkáme u dalších projektů,“ uvádí Lucie Kršáková, výrobní ředitelka skupiny Prima.
ZOO Nové začátky je rodinný seriál z prostředí zoologické zahrady, který televize Prima vysílá každý všední den od 18.00 na Primě, týden dopředu v předpremiéře na streamovací platformě prima+. První díl měl premiéru 6. ledna 2025 na hlavní stanici Prima. Jedná se o spin-off seriálu ZOO, který skupina Prima vysílala na své hlavní stanici od 13. ledna 2022 do poloviny října 2024. Za produkcí obou seriálů stojí Good TV Production.
zdroj: FTV Prima