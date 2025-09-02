Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 2. září 2025, svátek má Adéla

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Prima se po roce vysílání rozhodla ukončit natáčení seriálu ZOO Nové začátky. Aktuálně se chce zaměřit na flexibilnější formáty a kratší série, které jí umožní rychleji reagovat na aktuální trendy a preference diváků. Premiérové díly seriálu ZOO Nové začátky mohou diváci vidět do konce roku 2025.

Po úspěšném startu podzimní sezóny, kdy jsme výrazně zabodovali s novinkami Polabí a Mladá krev u televizních diváků i na streamovací platformě prima+, jsme vyhodnotili, že seriál ZOO po roce vysílání dosáhl svého diváckého potenciálu, a proto jsme se rozhodli zaměřit se na nové projekty, které odpovídají naší dlouhodobé vizi v oblasti total videa,“ říká Alex Ruzek, ředitelka programu skupiny Prima a dodává: „Rádi bychom poděkovali divákům za jejich dlouholetou přízeň.“

Seriál ZOO Nové začátky (foto: FTV Prima)
▲ Seriál ZOO Nové začátky (foto: FTV Prima)

Seriál ZOO i spin-off ZOO Nové začátky byly pro nás po čtyři roky důležitým formátem a vážíme si toho, že jsme společně se štábem v mimořádně krátké době vybudovali dobře fungující ,továrnu na seriálʻ, která dokázala v neuvěřitelném tempu a kvalitě odvádět práci, na kterou mohli být všichni hrdí. Chceme celému štábu a hercům poděkovat za skvělou spolupráci. Věříme, že se s mnohými z nich znovu potkáme u dalších projektů,“ uvádí Lucie Kršáková, výrobní ředitelka skupiny Prima.

ZOO Nové začátky je rodinný seriál z prostředí zoologické zahrady, který televize Prima vysílá každý všední den od 18.00 na Primě, týden dopředu v předpremiéře na streamovací platformě prima+. První díl měl premiéru 6. ledna 2025 na hlavní stanici Prima. Jedná se o spin-off seriálu ZOO, který skupina Prima vysílala na své hlavní stanici od 13. ledna 2022 do poloviny října 2024. Za produkcí obou seriálů stojí Good TV Production.

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VII (1/4)
21:45 Případ pro exorcistu (1/3)
22:50 Chacha, cheche, chichi...!
kanál CT2 20:00 Ramesse II. a jeho dynastie (1/6)
20:50 Lety do krajin minulosti
21:45 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (3)
21:45 Odznak Vysočina (3)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (3)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Smrt si vybírá
22:05 Profesionálové 2 (3)
23:15 Profesionálové 2 (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vím, že nic nevím
21:05 Cyranův poloostrov (4, 5)
22:25 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent
21:55 Stockholmský syndróm (1/2)
23:10 Pilot: boj o prežitie
kanál DVOJKA 20:10 Špiónky počas druhej svetovej vojny (1/6)
21:10 Beyoncé & Solange: Kráľovná popu a jej soulová sestra
22:05 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (1)
21:55 Farma XVII.
23:10 Nebezpečné vzťahy
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (3)
21:00 30 případů majora Zemana (7)
22:30 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook