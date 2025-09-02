Výluka vysílačů Mikulov a Ostrava - Hošťálkovice

Výluka vysílačů Mikulov a Ostrava - HošťálkoviceDNES! | redakce | tisk | názory
Během tohoto týdne dojde k plánované odstávce televizního a rozhlasového vysílání z pozemních vysílačů Mikulov - Děvín a Ostrava - Hošťálkovice. Ve středu bude výluka na vysílači Mikulov a o den později na ostravském vysílači.
Ve středu 3. září 2025 od 6:00 do 15:00 hodin proběhne na vysílači Mikulov - Děvín výluka celoplošných sítí a to DVB-T2 multiplexu 21, multiplexu 22 a multiplexu 23.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin se z Děvína odmlčí i digitální rozhlasové vysílání v systému DAB - multiplex A (Český rozhlas) a multiplex B (České Radiokomunikace/CDG).
Ve čtvrtek budou obdobné práce probíhat na ostravském vysílači Hošťálkovice. Od 6:00 do 15:00 hodin nebude z tohoto stanoviště šířen DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23.
Od 10:00 do 15:00 hodin se z vysílače odmlčí i VKV/FM stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Vltava, ČRo Ostrava, Rádio Impuls, Frekvence 1 a Rádio Blaník Ostrava a také DAB sítě multiplex B a regionální síť 10.
Důvodem pro výluky vysílání jsou pravidelná kontroly vysílačů, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.