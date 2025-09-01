Televizní novinky mají nové logo a znělku

Televizní novinky mají nové logo a znělkuDNES! | redakce | tisk | názory
Včera večer mohli diváci TV Nova poprvé vidět na obrazovce nové, upravené logo Televizních novin. S ním se pojí nejen odlehčená grafika celého pořadu, ale také nová znělka.
„
Víme, že pro našeho diváka je klíčové vizuální sdělení, tedy to, co na obrazovce vidí. Proto jsme se rozhodli, že všechny používané prvky jako například informační lišty ještě očešeme,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.
Úpravu připravoval interní kreativní tým pod vedením Petra Závorky, který má zpravodajské grafiky na starosti.
zdroj: Nova