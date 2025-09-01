Quantcast
Pondělí, 1. září 2025, svátek má Linda / Samuel

Televizní novinky mají nové logo a znělku

Včera večer mohli diváci TV Nova poprvé vidět na obrazovce nové, upravené logo Televizních novin. S ním se pojí nejen odlehčená grafika celého pořadu, ale také nová znělka.

Víme, že pro našeho diváka je klíčové vizuální sdělení, tedy to, co na obrazovce vidí. Proto jsme se rozhodli, že všechny používané prvky jako například informační lišty ještě očešeme,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

Logo Televizních novin (foto: TV Nova)
▲ Logo Televizních novin (foto: TV Nova)

Úpravu připravoval interní kreativní tým pod vedením Petra Závorky, který má zpravodajské grafiky na starosti.

zdroj: Nova

Představujeme: Pecka.TV
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
