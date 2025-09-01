Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 1. září 2025, svátek má Linda / Samuel

Nova Cinema uvede 6. 9. premiéru filmu Grimsby

DNES! | redakce | tisk | názory

Diváci Nova Cinema se mohou 6. 9. ve 22:05 těšit na premiérové uvedení filmu Grimsby z roku 2016. Je směsicí akčního thrilleru, špionážního napětí a totálně nekorektní komedie.

Režisér Louis Leterrier a komik Sacha Baron Cohen v hlavní roli přinášejí příběh Nobbyho, vulgárního, ale dobrosrdečného fanouška z anglického přístavního města Grimsby, který po letech znovu najde svého ztraceného bratra Sebastiana, jenž je nyní elitním agentem MI6. Jejich setkání spustí řetězec událostí, v nichž se fotbalová hospoda mísí s atentáty, honičkami a tajnými operacemi. Vše se odehrává s typicky baroncohenovským humorem na hraně nebo spíše za ní.

Vedle Cohena se ve filmu objevil Mark Strong jako seriózní a precizní špion, jehož kamenný výraz tvoří dokonalý kontrast k bratrově buranské povaze. Herecké obsazení doplňují Rebel Wilson jako Nobbyho životní družka Dawn, Penélope Cruz jako zlověstná šéfka nadnárodní farmaceutické firmy, a Isla Fisher, Gabourey Sidibe či Ian McShane v dalších vedlejších rolích. Cohen, který je zároveň spoluautorem scénáře, vytvořil postavu Nobbyho jako archetyp britského „chav“ - člověka bez ambicí, ale s obrovským srdcem a loajalitou k rodině, který se nečekaně ocitá uprostřed globální konspirace.

Natáčení probíhalo převážně ve Velké Británii - zejména v Tilbury a Plaistowu v hrabství Essex, které ve filmu ztvárnily Nobbyho rodné Grimsby. Scény plné chaosu, honiček a výbuchů se točily například u věžového domu Stubbs Point nebo v autentických anglických hospodách. Další část produkce se přesunula do Jižní Afriky - v Kapském Městě vznikla například kulisa stadionu a galavečera, kde vrcholí celosvětové spiknutí. Vizuální efekty a akční choreografie byly zpracovány s překvapivou precizností, a Leterrier, známý z filmů jako Iluzionista nebo Souboj Titánů, se v nich zjevně cítil jako doma.

Zajímavosti:

• Přestože měl Grimsby rozpočet kolem 35 milionů dolarů, v kinech zklamal a utržil necelých 28 milionů.
• Ačkoli se děj odehrává ve městě Grimsby, skutečné Grimsby filmaře odmítlo - žádná scéna tam nebyla natočena.
• Stadion v závěrečné scéně je ve skutečnosti Cape Town Stadium v Jižní Africe.
• Stubbs Point Tower v Plaistowu posloužil pro scény z bytovky, kde Nobby bydlí se svou přelidněnou rodinou.
• V jedné scéně se bratrská dvojice ukrývá uvnitř vagíny samice slona - moment, který si diváci buď pamatují navždy, nebo by na něj nejraději zapomněli.
• Rebel Wilson a Sacha Baron Cohen se po natáčení veřejně rozhádali, což vyústilo v právní tahanice okolo její knihy Rebel Rising. Herečka označila natáčení za nejhorší zkušenost své kariéry a tvrdila, že byla nucena k ponižujícím scénám.
• Cohen konzultoval britskou dělnickou kulturu a fotbalové prostředí, aby byl Nobbyho charakter co nejautentičtější - včetně účesu, oblečení i akcentu.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Představujeme: Pecka.TV
Představujeme: Pecka.TV
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS (13/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Galerie Selfie: Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka
kanál CT2 20:00 Yellowstone (1/9)
21:35 Králové hor
23:15 Brubaker
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (2)
21:40 Specialisté (102)
kanál PRIMA 20:15 Poslední prázdniny
22:35 Bez lítosti 2 (1)
23:35 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera
22:05 Podfukáři 2
00:45 Hudson a Rex 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Václavem Vydrou
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pilot: boj o prežitie
22:15 Reportéri
22:50 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Život v Karpatoch
21:05 Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom
21:55 Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom- film o filme
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (1)
21:30 Farma XVII. - ZAČÍNAME
23:00 Mesto tieňov 2 (8)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (6)
21:40 Starci na chmelu
23:40 Klaun (7)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook