Nova Cinema uvede 6. 9. premiéru filmu Grimsby

Nova Cinema uvede 6. 9. premiéru filmu GrimsbyDNES! | redakce | tisk | názory
Diváci Nova Cinema se mohou 6. 9. ve 22:05 těšit na premiérové uvedení filmu Grimsby z roku 2016. Je směsicí akčního thrilleru, špionážního napětí a totálně nekorektní komedie.
Režisér Louis Leterrier a komik Sacha Baron Cohen v hlavní roli přinášejí příběh Nobbyho, vulgárního, ale dobrosrdečného fanouška z anglického přístavního města Grimsby, který po letech znovu najde svého ztraceného bratra Sebastiana, jenž je nyní elitním agentem MI6. Jejich setkání spustí řetězec událostí, v nichž se fotbalová hospoda mísí s atentáty, honičkami a tajnými operacemi. Vše se odehrává s typicky baroncohenovským humorem na hraně nebo spíše za ní.
Vedle Cohena se ve filmu objevil Mark Strong jako seriózní a precizní špion, jehož kamenný výraz tvoří dokonalý kontrast k bratrově buranské povaze. Herecké obsazení doplňují Rebel Wilson jako Nobbyho životní družka Dawn, Penélope Cruz jako zlověstná šéfka nadnárodní farmaceutické firmy, a Isla Fisher, Gabourey Sidibe či Ian McShane v dalších vedlejších rolích. Cohen, který je zároveň spoluautorem scénáře, vytvořil postavu Nobbyho jako archetyp britského „chav“ - člověka bez ambicí, ale s obrovským srdcem a loajalitou k rodině, který se nečekaně ocitá uprostřed globální konspirace.
Natáčení probíhalo převážně ve Velké Británii - zejména v Tilbury a Plaistowu v hrabství Essex, které ve filmu ztvárnily Nobbyho rodné Grimsby. Scény plné chaosu, honiček a výbuchů se točily například u věžového domu Stubbs Point nebo v autentických anglických hospodách. Další část produkce se přesunula do Jižní Afriky - v Kapském Městě vznikla například kulisa stadionu a galavečera, kde vrcholí celosvětové spiknutí. Vizuální efekty a akční choreografie byly zpracovány s překvapivou precizností, a Leterrier, známý z filmů jako Iluzionista nebo Souboj Titánů, se v nich zjevně cítil jako doma.
Zajímavosti:
• Přestože měl Grimsby rozpočet kolem 35 milionů dolarů, v kinech zklamal a utržil necelých 28 milionů.
• Ačkoli se děj odehrává ve městě Grimsby, skutečné Grimsby filmaře odmítlo - žádná scéna tam nebyla natočena.
• Stadion v závěrečné scéně je ve skutečnosti Cape Town Stadium v Jižní Africe.
• Stubbs Point Tower v Plaistowu posloužil pro scény z bytovky, kde Nobby bydlí se svou přelidněnou rodinou.
• V jedné scéně se bratrská dvojice ukrývá uvnitř vagíny samice slona - moment, který si diváci buď pamatují navždy, nebo by na něj nejraději zapomněli.
• Rebel Wilson a Sacha Baron Cohen se po natáčení veřejně rozhádali, což vyústilo v právní tahanice okolo její knihy Rebel Rising. Herečka označila natáčení za nejhorší zkušenost své kariéry a tvrdila, že byla nucena k ponižujícím scénám.
• Cohen konzultoval britskou dělnickou kulturu a fotbalové prostředí, aby byl Nobbyho charakter co nejautentičtější - včetně účesu, oblečení i akcentu.
zdroj: Nova