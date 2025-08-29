Týden dárků, Kominského metoda, koncerty i premiérové dokumenty na ČT art

Týden dárků, Kominského metoda, koncerty i premiérové dokumenty na ČT artDNES! | redakce | tisk | názory
Už dvanácté výročí oslaví program ČT art 31. srpna. Svou novou sezónu zahájí již tradičně Týdnem dárků plným premiérových titulů, v jejichž čele stojí přímý přenos Gogolových Hráčů z ostravského divadla Mír.
Na Týden dárků naváže pestrá řada dalších novinek. Mezi ně patří dokumentární cykly Spisovatelky či Moderna, avantgarda, připraven je výběr Shakespeare s artem nebo úspěšný seriál Kominského metoda.
„
ČT art přináší divákům to nejlepší z domácí i světové kulturní scény - od divadla, filmu a hudby až po výtvarné umění a literaturu - a rozhodně neopomíjí přenosy klíčových událostí, které se na poli kultury odehrávají. Za dvanáct let svého trvání potvrdilo ČT art svou důležitost i potřebnost,“ uvádí generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
„
Už dvanáct let k vysílání České televize neodmyslitelně patří kanál, který večer co večer nabízí kulturně zaměřeným divákům pořady spojené s uměním a kvalitou. V nové sezoně opět půjde o pestrou směsici žánrů, která propojí kulturní minulost se současností, Česko se světem, drama s humorem a mladší umělce s legendami,“ říká výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.
Týden dárků divákům nabídne výjimečné umělecké zážitky. V úterý 2. září přímý přenos úspěšné divadelní inscenace populárního ostravského divadla Mír, ve které se komediální soubor Tři tygři vůbec poprvé v kompletní sestavě potká na jevišti v tragikomické hře Hráči Nikolaje Vasiljeviče Gogola. V programu prvního dárkového týdne nebudou chybět ani dokumenty Petr Kavan - Kola osudu, nebo film o fotografce Libuši Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být, který byl vybrán jako kandidát na Oscara v kategorii nejlepší mezinárodní film, přímý přenos zahajovacího koncertu festivalu Dvořákova Praha a mnoho dalších.
Podzimní program ČT art obohatí další premiéry dokumentárních filmů i cyklů. Mezi nimi sedmidílný cyklus MODERNA, AVANTGARDA: Příběh umění 1. poloviny 20. století, který je evokací příběhů českého moderního umění v celé jeho šíři. „Meziválečná avantgarda je pro mě dlouhodobě zázračným obdobím, taková nultá šedesátá léta. A uvědomil jsem si, kolik toho pořád nevím a kolik nového v tom období stále objevuji. Ale nesmírně zajímavý je vývoj po druhé světové válce, kdy ideologie zcela zásadně ovlivňuje nejen umělecké dráhy, ale především životy umělců,“ říká Jiří Havelka průvodce pořadem.
Dalšími novinkami jsou například dokumentární cyklus Spisovatelky o aktuálním fenoménu úspěchu autorek v české literatuře, dokument Petr Brandl - barokní rebel o životě a díle geniálního malíře a bouřliváka, který je spolu se sochařem Braunem a architektem Santinim symbolem barokního umění v Čechách, nebo dokumentární film Tři sestry: 40 let na scéně zachycující čtyřicetiletý příběh legendární české kapely.
Mezi filmové lahůdky, které potěší milovníky hvězd stříbrného plátna, určitě patří Zlatými glóby oceněný seriál Kominského metoda s Michaelem Douglasem v hlavní roli, osmidílný seriál Do naha! s Robertem Carlylem a dalšími z party, která před lety oslnila ve stejnojmenném filmu, či šestidílný seriál Karl Lagerfeld v hlavní roli s Danielem Brühlem.
Do divadelních hledišť se diváci ČT art přesunou díky hrám Občan první jakosti Divadla Na Jezerce, Moskoviáda Divadla X10, Motýl na anténě Divadla na Vinohradech či Konec rudého člověka Divadla v Dlouhé.
Pokračovat bude populární hudební cyklus Doupě, který nově uvede koncerty Báry Basikové, Lucie Bílé, Vladimíra Merty, Szidi Tobias, Prago Union, Rozálie, Sofiana Medjmedje, Olina Nejezchleby, Igora Orozoviče a Kamila Střihavky. Příběh rockové kapely pak přinese film tata_bojs.doc režiséra Marka Najbrta. ČT art se stane pódiem pro kapelu The Rolling Stones, zpěváka George Michaela, Davida Gilmoura, Paula Simona, Roda Stewarta a rockové trio R.E.M.
Chybět nebude ani klasická hudba. ČT art živě přinese inaugurační koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou nového šéfdirigenta Tomáše Netopila, zahajovací koncert 130. sezóny České filharmonie, závěrečný koncert Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha Epoque Quartet: Bon Voyage! nebo adventní koncert Pražského filharmonického sboru.
Nejslavnější díla spisovatele Williama Shakespeara přinesou filmové adaptace tvůrců zvučných jmen. Mezi nimi to bude Romeo a Julie režiséra Franca Zeffirelliho, Falstaff režiséra Orsona Wellese či televizní premiéra životopisného filmu o tomto slavném spisovateli Vše je pravdivé Kennetha Branagha, který zároveň ztvárnil hlavní roli.
Novinkou je sekce ČT art doporučuje v iVysílání, kde jsou vybrány například sedmidílný cyklus Identita, v němž designér Aleš Najbrt seznamuje diváky s historií českého grafického designu, nebo celovečerní výprava do předrevoluční architektonické scény Architektura 58-89. Série Redaktoři zase za přispění vzpomínek známých televizních tváří přinese jiný pohled na televizní zpravodajství z komunistické éry a čistě webová série Apel poslouží jako svobodný prostor pro sdělení obecných, ale i aktuálních myšlenek, kritiky, či osobních zamyšlení jednotlivců i autorit z oblasti kulturního světa.
Další novinkou bude podoba ČT art, která se na dva roky změní. Bude z pera výherců projektu Arteliér, určeného mladým výtvarníkům a výtvarnicím do 33 let, do které se loni v září přihlásilo 450 umělců a umělkyň. Porota z nich vybrala vítěze pěti kategorií.
„
Díla vítězů jsme natočili do podoby několikavteřinových jinglů, které se stanou nedílnou součástí vysílání ČT art mezi jednotlivými pořady. Vznikne tak unikátní galerie děl současných mladých autorů a autorek vizuálního umění, která se dá neustále rozšiřovat,“ říká Tomáš Motl, výkonný ředitel ČT art.
zdroj: ČT