Čtvrtek, 28. srpna 2025, svátek má Augustýn

Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem

DNES!

Fotbalový svět má nové epicentrum - a vy u toho nesmíte chybět. Největší hvězdy současnosti se přesunuly na Blízký východ a od nové sezony je budete moci sledovat i v Česku a na Slovensku. Strike TV získala exkluzivní práva na vysílání Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo byl průkopníkem. Po něm následovali Karim Benzema, Roberto Firmino, Riyad Mahrez... a přestupová lavina nekončí. V posledním okně posílili ligu hráči světového formátu v nejlepších letech: Kingsley Coman, Theo Hernández, Darwin Núńez, Mateo Retegui nebo Joăo Félix. Fotbalová Saúdská Arábie už není jen „liga pro veterány“. Nejlepší týmy by dnes svou kvalitou obstály i v těch nejsilnějších evropských soutěžích.

Propagační materiál k Saúdské Pro League na Telly (foto: Telly)
▲ Propagační materiál k Saúdské Pro League na Telly (foto: Telly)

A že jde o vážnou konkurenci evropskému fotbalu, potvrdilo i letní mistrovství světa klubů. Al Hilal nejprve remizoval s Realem Madrid a pak šokoval fotbalový svět, když vyřadil Manchester City.

Odteď si tyto příběhy budete užívat i vy. Strike TV přinese v každém kole dva zápasy Saudi Pro League, z toho jeden vždy s českým komentářem. Diváci se mohou těšit především na duely těch největších gigantů: Al-Nassr s Cristianem Ronaldem, Comanem a Sadiem Maném, Al-Hilal s Núńezem a Hernándezem nebo Al-Ittihad s Benzemou a Kantém.

A víte, že Saudi Pro League se v uplynulé sezoně stala nejnavštěvovanější ligou v Asii s průměrnou návštěvností přes 15 000 diváků na zápas? Moderní stadiony, elektrizující atmosféra a obrovské investice dělají z tohoto projektu nejambicióznější fotbalový projekt planety.

Sledovat můžete prostřednictvím českých operátorů Telly, Oneplay a T-Mobile, resp. na slovensku v sítích Telekom a Digi.

zdroj: Telly

názory čtenářů




