Orange SK: 9 stanic dočasně pro všechny

U příležitosti Mezinárodního dne dětí přichystal slovenský telekomunikační operátor Orange promo akci pro zákazníky televizních služeb na obou platformách - IPTV i cez internet.
Po celý šestý měsíc roku 2026 mohou všichni klienti s televizní službou Orange sledovat 9 dětských stanic bez ohledu na jejich objednaný programový balíček.
Od pondělí 1.6.2026 budou moci diváci sledovat dětské kanály jako Disney Junior, Nickelodeon, Nick Jr. (Nick Junior), NickToons, Cartoon Network, Cartoonito, Baby TV, JimJam a Minimax.
Programy budou zákazníkům Orange zaktivovány automaticky.