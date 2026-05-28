Čtvrtek, 28. května 2026, svátek má Vilém

Prima zakládá streamingovou divizi

Skupina Prima pokračuje v naplňování své dlouhodobé strategie rozvoje digitálního byznysu. Nově proto vytváří samostatnou streamingovou divizi, která zastřeší další rozvoj platformy prima+ a digitálních produktů skupiny.

Do jejího čela se na pozici Chief Streaming Officer od 1. června postaví Jan Wykrytowicz, dosavadní ředitel VOD a nereklamních příjmů skupiny Prima.

Nová streamingová divize má za cíl urychlit růst skupiny Prima v oblasti streamování jako strategické priority pro další etapu vývoje společnosti vedle jejího silného postavení v televizním vysílání.

▲ Jan Wykrytowicz (foto: FTV Prima)

Streaming a digitální distribuce obsahu jsou klíčovými pilíři budoucího růstu skupiny Prima. Vytvoření samostatné streamingové divize je logickým krokem v rámci naší strategie a jsem přesvědčený, že Jan Wykrytowicz je pro její vedení ideální volbou. Jan patří mezi nejrespektovanější odborníky na OTT a streaming v našem regionu. Má za sebou mimořádně silné mezinárodní zkušenosti, schopnost strategicky přemýšlet o byznysu i přirozený talent inspirovat a vést týmy. Během svého působení na Primě ukázal obrovské nasazení, energii a jasnou vizi dalšího rozvoje prima+. Velmi si vážím toho, jak rychle se stal důležitou součástí managementu skupiny a jak výrazně přispívá k posouvání našeho digitálního byznysu vpřed,“ říká Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima, a dodává: „Každá transformace přináší nové příležitosti i nové nároky. Skupina Prima proto staví týmy, které jsou schopné dynamicky reagovat na rychle se měnící mediální prostředí a dlouhodobě podporovat růst streamingových služeb.“

Vážím si projevené důvěry a těší mě, že mohu být součástí skupiny Prima a týmu talentovaných lidí, kteří každý den žijí skvělým obsahem, tvoří ho a společně slaví jeho úspěchy. Právě opravdové nadšení pro obsah a schopnost vyprávět silné příběhy jsou tím nejlepším základem pro další rozvoj našeho streamingu, což potvrzují i nedávné hity jako Zrádci a Asia Express. Těší mě, že mohu v této nové roli navázat na dosavadní úspěchy prima+ a podílet se na dalším rozvoji streamingu ve skupině,“ dodává Jan Wykrytowicz, nový Chief Streaming Officer skupiny Prima.

Jan Wykrytowicz je mediální manažer s více než patnáctiletou praxí. Specializuje se na budování a rozvoj streamovacích a OTT platforem a má také rozsáhlé zkušenosti z oblasti placené televize. Působil ve vedoucích funkcích ve společnostech Canal+ a TVN v Polsku a ve skupině TV3 Group v Pobaltí.

Jako generální ředitel platformy Go3 vedl panbaltickou OTT službu a rozvinul ji v přední předplacenou streamovací platformu v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. Zaměřoval se na budování silných partnerství s globálními poskytovateli obsahu, například s Warner Bros. Discovery, Netflixem či Paramountem, a řídil spolupráci v oblasti prémiového sportovního obsahu s organizacemi jako UEFA, FIFA, anglická Premier League, NBA, NHL, Formule 1 nebo Euroliga.

zdroj: FTV Prima

Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Dva nové televizní multiplexy na 7E
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Skryté skvosty III (9/10)
21:30 Cyklodálky 2 (6/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (9)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (42)
23:10 FBI V (8)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (71)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pekařův císař
21:30 Zatykač na královnu
23:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (1, 2/23)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Celkom iná rodina (2/2)
22:00 Komisár Montalbano
23:54 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Horský vodca
21:50 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (14)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (5)
21:35 Inženýrská odysea (6)
22:55 Pytlákova schovanka

