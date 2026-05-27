Středa, 27. května 2026, svátek má Valdemar

ČT nabídne Talk show Na jednoho

DNES!

Česká televize natáčí novou talk show, která vychází z úspěšného formátu francouzského The A Talks. První řada přinese devět epizod - osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Premiéra je naplánovaná na podzim 2026 na ČT1.

Aňa Geislerová, Josef Maršálek, Jan Cina nebo třeba Leoš Mareš. Talk show Na jednoho vychází z formátu The A Talks, který přináší jedinečný koncept rozhovorů, v nichž známé osobnosti zpovídá skupina neurodivergentních tazatelů, redaktorek a redaktorů na autistickém spektru. Jejich přirozený a bezprostřední přístup vede k autentickým, nečekaným a často velmi silným momentům. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno.

▲ Talk show Na jednoho (foto: Česká televize)

Jsme nadšení, že můžeme tento výjimečný formát přinést českému publiku. Talk show Na jednoho nabízí zcela nový pohled na rozhovory se známými osobnostmi a přináší silný společenský přesah,“ uvádí kreativní producentka Lucie Kapounová.

Myslím, že největší společenský přesah podobného pořadu je v tom, že umožňuje lidem vidět ženy a muže na autistickém spektru jinak než jen skrze diagnózu nebo stereotypy. Tento formát může široké veřejnosti přiblížit neurodiverzitu přirozenou a méně didaktickou cestou. Divák najednou nečte odborný článek o autismu, ale sleduje konkrétní lidi v reálné interakci. A právě to často bourá předsudky mnohem účinněji než osvětové kampaně,“ upřesňuje výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová.

Nové uvedení v Česku je součástí širší mezinárodní expanze formátu, který se aktuálně rozšiřuje také do Finska a Belgie. Celkově tak bude The A Talks adaptován již ve 22 zemích světa. Formát si dlouhodobě drží vysokou sledovanost i pozitivní ohlas publika. Ve Francii, kde vznikl, patří mezi nejsledovanější pořady veřejnoprávní televize a stal se výrazným společenským fenoménem.

O formátu The A Talks
The A Talks je původní francouzský pořad, který měl premiéru v roce 2022 na veřejnoprávní stanici France 2. Každá epizoda přináší setkání známé osobnosti se skupinou neurodivergentních tazatelů, jejichž upřímné a nečekané otázky odhalují hosty v novém světle. Pořad kombinuje emoce, humor i silné lidské příběhy.

