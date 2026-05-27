CANAL+ uvádí druhou řadu originální série B.R.i

Druhá řada kriminálního sériálu B.R.i vlastní produkce CANAL+ Original bude mít premiéru již 29. května v České republice a na Slovensku. Osmidílný thriller znovu sleduje elitní jednotku francouzské národní policie v boji proti organizovanému zločinu.
V hlavních rolích se vrací Sofian Khammes a oceňovaná herečka Emmanuelle Devos, která opět ztvárňuje velitelku brigády. Nově se v hereckém obsazení objeví francouzská hvězda Vincent Perez.
Seriál vznikl z mé touhy otřást zažitými klišé tradičních policejních seriálů a vytvořit něco převratného a současného, podobně jako to ve své době dokázaly seriály Miami Vice a The Shield. Po setkáních s policisty a sledování vývoje organizovaného zločinu ve Francii za posledních 20 let jsem chtěl zachytit obtížný přechod od policejních postupů minulosti k přístupům nové generace. Zaměřil jsem se zejména na elitní brigádu B.R.i, což je mimořádně silný a fascinující svět zasluhující si prozkoumání, protože samotná podstata její profese prošla v posledních letech zásadní proměnou,“ podotýká hlavní tvůrce série Jérémie Guez, který stojí za režií i scénářem obou sérií.
Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Saïd (Sofian Khammes) a jeho tým pouštějí do operace proti evropské drogové síti i zkorumpovanému komisaři. Vyšetřování se postupně mění v osobní konflikt, a to především pro Socrata (Théo Christine), jehož pátrání vede k Seedorfovi - muži spojenému se smrtí jeho rodičů. Vincent Perez vstupuje do příběhu jako jeho chladný protivník, který zásadně ovlivní závěrečné epizody druhé řady. Konflikt se tím posouvá za hranici policejní operace a mění se v osobní střet s minulostí. Vedle Sofiana Khammesse se v nových epizodách vracejí mladí herci Ophélie Bau, Rabah Nait Oufella a Waël Sersoub a také významná francouzská herečka Emmanuelle Devos v roli šéfky brigády.
B.R.i. je elitní jednotka francouzské policie specializovaná na boj proti organizovanému zločinu a terorismu. Jednotka se podílela na řadě významných zásahů včetně operací po útocích na Charlie Hebdo a během pařížských teroristických útoků v roce 2015.
Druhá řada B.R.i bude dostupná od 29. května na streamovací platformě CANAL+ a současně každý pátek ve 20.05 na programu CANAL+ Action.
zdroj: CANAL+