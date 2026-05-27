Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 27. května 2026, svátek má Valdemar

CANAL+ uvádí druhou řadu originální série B.R.i

DNES! | redakce | tisk | názory

Druhá řada kriminálního sériálu B.R.i vlastní produkce CANAL+ Original bude mít premiéru již 29. května v České republice a na Slovensku. Osmidílný thriller znovu sleduje elitní jednotku francouzské národní policie v boji proti organizovanému zločinu.

V hlavních rolích se vrací Sofian Khammes a oceňovaná herečka Emmanuelle Devos, která opět ztvárňuje velitelku brigády. Nově se v hereckém obsazení objeví francouzská hvězda Vincent Perez.

Série B.R.i (foto: © Caroline Dubois / Cheyenne Federation / CANAL+)
▲ Série B.R.i (foto: © Caroline Dubois / Cheyenne Federation / CANAL+)

Seriál vznikl z mé touhy otřást zažitými klišé tradičních policejních seriálů a vytvořit něco převratného a současného, podobně jako to ve své době dokázaly seriály Miami Vice a The Shield. Po setkáních s policisty a sledování vývoje organizovaného zločinu ve Francii za posledních 20 let jsem chtěl zachytit obtížný přechod od policejních postupů minulosti k přístupům nové generace. Zaměřil jsem se zejména na elitní brigádu B.R.i, což je mimořádně silný a fascinující svět zasluhující si prozkoumání, protože samotná podstata její profese prošla v posledních letech zásadní proměnou,“ podotýká hlavní tvůrce série Jérémie Guez, který stojí za režií i scénářem obou sérií.

Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Saïd (Sofian Khammes) a jeho tým pouštějí do operace proti evropské drogové síti i zkorumpovanému komisaři. Vyšetřování se postupně mění v osobní konflikt, a to především pro Socrata (Théo Christine), jehož pátrání vede k Seedorfovi - muži spojenému se smrtí jeho rodičů. Vincent Perez vstupuje do příběhu jako jeho chladný protivník, který zásadně ovlivní závěrečné epizody druhé řady. Konflikt se tím posouvá za hranici policejní operace a mění se v osobní střet s minulostí. Vedle Sofiana Khammesse se v nových epizodách vracejí mladí herci Ophélie Bau, Rabah Nait Oufella a Waël Sersoub a také významná francouzská herečka Emmanuelle Devos v roli šéfky brigády.

B.R.i. je elitní jednotka francouzské policie specializovaná na boj proti organizovanému zločinu a terorismu. Jednotka se podílela na řadě významných zásahů včetně operací po útocích na Charlie Hebdo a během pařížských teroristických útoků v roce 2015.

Druhá řada B.R.i bude dostupná od 29. května na streamovací platformě CANAL+ a současně každý pátek ve 20.05 na programu CANAL+ Action.

zdroj: CANAL+

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Petry Janů
21:35 Instalatér z Tuchlovic
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Stopy Járy Cimrmana (2/6)
21:25 Hlas dětí
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny Slovensko
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (41)
23:30 FBI V (7)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (99)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (1)
21:10 Autobazar Monte Karlo (6-8)
21:45 Střelec
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
21:55 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Katalánsku
22:05 Spev sirén
23:33 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 20:10 Pyreneje (1/3)
21:05 Záchrana klímy: 50-ročný boj
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf I.
23:25 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:40 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook