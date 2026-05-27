Šéfkuchař Filip Sajler znovu před kamerou

„Kluk v akci“, šéfkuchař, podnikatel a také automobilový závodník Filip Sajler se po pětileté pauze vrací na televizní obrazovky. Vařit poctivě, a přitom rychle, slibuje v novém projektu TV Prima.
Rubrika s názvem „Bistro Nový den“ doplní ranní show Nový den. První díl televize odvysílá v sobotu 30. května 2026. Známou tvář budou diváci na obrazovce potkávat každou sobotu ráno vždy kolem 8.35 hodiny. Aktuálně na ně čeká prvních pět premiérových dílů, po krátké letní pauze se pak rubrika znovu vrátí začátkem září.
Filip Sajler si dal od televizního vaření pauzu pět let, aby se věnoval vývoji velkokapacitního vaření vývaru. „Vlastně jsem z televizní obrazovky na čas zmizel záměrně. Chtěl jsem se soustředit na věci, které mě opravdu baví a dávají mi smysl. Cibule Bistro spojuje dvě věci: poctivé kuchařské řemeslo a reálný život lidí, kteří na vaření nemají čas. Televizní pořad je přirozené pokračování této filozofie. Chci lidem ukázat, že poctivě uvařit se dá i za pár minut a že výsledek pak opravdu stojí za to.“
Právě to, jak vařit rychle, a přitom poctivě, bez náhražek a zkratek, slibuje Sajler divákům nové rubriky. Naučí je připravit třeba pepřovou omáčku, oblíbené kuře s rýží nebo kuře na paprice. Svižným receptům odpovídá i délka pořadu - na vaření má šéfkuchař vždy přesně deset minut.
Aktuálně představíme divákům prvních pět dílů v premiéře, během letní pauzy poběží jejich repríza a od 12. září se diváci mohou těšit na další premiérové díly, celkem jich bude na podzim dalších patnáct,“ uvádí vedoucí redakce Nového dne Milan Blažek, který za rubrikou spolu s týmem Creativ stojí, a dále doplňuje: „
Prima si za posledních zhruba patnáct let vybudovala velmi silnou identitu týkající se gastronomie a lifestylových pořadů. Právě proto spojení s Filipem dává mediálně i programově velký smysl.“
Prima v souvislosti s vařením postupně vytvořila téměř samostatný televizní svět, a to díky divácky oblíbeným pořadům, jako jsou Ano, šéfe!, Rozpal to, šéfe!, Vařte jako šéf nebo Prostřeno!. Dlouhodobě se přitom snaží spojovat vaření s emocemi, rodinnou pohodou a „praktickou kuchyní pro běžné lidi“. Vedle profesionálních chefských show sází i na dostupnost, rychlé recepty a civilní styl. To je přesně oblast, do které Filip Sajler dlouhodobě zapadá - zvlášť díky své pověsti kuchaře, který umí spojit profesionální gastronomii s normálním domácím vařením.
Šéfkuchaře Filipa Sajlera znají diváci z pořadu Kluci v akci na České televizi, kde po boku Ondřeje Slaniny vařil od roku 2005 až do roku 2021. Za svou kariéru vařil pro Madonnu, Davida Bowie nebo Tigera Woodse a sbíral ocenění na prestižních kuchařských soutěžích po celém světě. Podniká již od roku 2004, postupně založil restauraci, cateringovou firmu i firemní kantýny. Chef Tech Center, kde se vaří vývary Cibule Bistro i hotová jídla Eat Smart, začalo vznikat začátkem pandemie covidu.
Novou rubriku „Bistro Nový den“ budou mít diváci k dispozici zpětně také na všech platformách TV Prima.
zdroj: FTV Prima