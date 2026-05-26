Anuvu s kapacitou pro satelitní připojení za letu

Anuvu s kapacitou pro satelitní připojení za letuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Anuvu, jeden z předních světových poskytovatelů technologií palubní zábavy (IFE) a vysokorychlostního připojení za letu (IFC) pro letecké společnosti, VIP/VVIP letadla a další trhy mobility, podepsala s firmou Eutelsat novou víceletou smlouvu o kapacitě na družici Eutelsat 10B.
V rámci dohody společnost Anuvu využije kapacitu v Ku pásmu s vysokou propustností dat na družici Eutelsat 10B pro zlepšení svých služeb palubní konektivity, a to i pro významnou globální leteckou společnost.
Satelit Eutelsat 10B je v provozu od července 2023 na orbitální pozici 10°E a nabízí viditelnost sahající od Ameriky až po Asii. Je to nejmodernější plně elektrická družice, vybavená výkonným digitálním transparentním procesorem páté generace, který umožňuje flexibilitu v přidělování kapacity a optimální využití spektra, a nese vícepaprskové HTS kapacity v Ku pásmu speciálně přizpůsobené pro sektor mobilní konektivity.
Družice je součástí sady vysoce výkonných vesmírných zařízení v rámci flotily Eutelsatu, včetně satelitů Eutelsat 3B, Eutelsat 172B a Konnect VHTS, a na nízké oběžné dráze Země v konstelaci se satelity OneWeb. Všechny tyto satelity poskytují řešení pro trh s leteckou konektivitou v rámci multitechnologické a multiorbitální krajiny, která se vyvíjí s cílem řešit globální poptávku po stále efektivnější palubní konektivitě.