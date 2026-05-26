Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 26. května 2026, svátek má Filip

Anuvu s kapacitou pro satelitní připojení za letu

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost Anuvu, jeden z předních světových poskytovatelů technologií palubní zábavy (IFE) a vysokorychlostního připojení za letu (IFC) pro letecké společnosti, VIP/VVIP letadla a další trhy mobility, podepsala s firmou Eutelsat novou víceletou smlouvu o kapacitě na družici Eutelsat 10B.

V rámci dohody společnost Anuvu využije kapacitu v Ku pásmu s vysokou propustností dat na družici Eutelsat 10B pro zlepšení svých služeb palubní konektivity, a to i pro významnou globální leteckou společnost.

Satelit Eutelsat 10B je v provozu od července 2023 na orbitální pozici 10°E a nabízí viditelnost sahající od Ameriky až po Asii. Je to nejmodernější plně elektrická družice, vybavená výkonným digitálním transparentním procesorem páté generace, který umožňuje flexibilitu v přidělování kapacity a optimální využití spektra, a nese vícepaprskové HTS kapacity v Ku pásmu speciálně přizpůsobené pro sektor mobilní konektivity.

Družice je součástí sady vysoce výkonných vesmírných zařízení v rámci flotily Eutelsatu, včetně satelitů Eutelsat 3B, Eutelsat 172B a Konnect VHTS, a na nízké oběžné dráze Země v konstelaci se satelity OneWeb. Všechny tyto satelity poskytují řešení pro trh s leteckou konektivitou v rámci multitechnologické a multiorbitální krajiny, která se vyvíjí s cílem řešit globální poptávku po stále efektivnější palubní konektivitě.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (21/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Marobud - první král
21:55 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (8)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V
22:55 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Ďáblovo rogalo
21:30 7 pádů Honzy Dědka
22:35 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Zatykač na královnu
22:15 Labyrint 2 (5)
23:25 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (8)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:20 Astrid a Raphaëlle
22:15 Vysoká škola zločinu II (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 Apokalypsa: Deň D
21:00 Kauza Jany z Arku
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (13)
21:55 Rodinné prípady
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Ukradená brož (2)
22:15 Inženýrská odysea (5)
23:25 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook