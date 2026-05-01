Pátek, 1. května 2026, Svátek práce

Station Satcom rozšíří LEO služby OneWebu

Satelitní operátor Eutelsat podepsal s jeho dlouholetým partnerem, indickou společností Station Satcom, lídrem v oblasti námořní konektivity, rozšířenou víceletou dohodu v hodnotě několika milionů dolarů o rozšíření služeb konektivity OneWeb LEO od společnosti Eutelsat v celé globální námořní flotile společnosti Station Satcom.

Dohoda navazuje na úspěšnou aktivaci stovek plavidel v síti OneWeb v roce 2025. Společnost Station Satcom nyní výrazně rozšíří počet plavidel vybavených službami LEO od společnosti Eutelsat, přičemž v současné době je v plánu nasazení více než 1 000 plavidel.

Společnost Station Satcom je dlouholetým partnerem společnosti Eutelsat a poskytuje satelitní služby GEO i LEO, aby majitelům a provozovatelům lodí po celém světě poskytla hybridní řešení konektivity. Rozšířením využívání služeb LEO od společnosti OneWeb bude schopna svým zákazníkům nabídnout vysokorychlostní širokopásmové připojení s nízkou latencí na hlavních lodních trasách a ve vzdálených pobřežních prostředích - a to s podporou aplikací pro data v reálném čase, provozní efektivity a blahobytu posádky pro rostoucí globální flotilu.

Anshul Khanna, generální ředitel společnosti Station Satcom, dodal: „Výkon a spolehlivost služeb LEO od společnosti OneWeb přinesly našim zákazníkům jasné výhody, od zlepšené provozní efektivity až po lepší konektivitu posádky. Tato rozšířená dohoda nám umožňuje urychlit nasazení v celé naší flotile a uspokojit rostoucí poptávku po pokročilých digitálních službách na moři.“

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Definice lásky
kanál CT2 20:00 Smůla
21:50 Nepřítel pod hladinou
23:25 Jiný muž, jiná šance
kanál NOVA 20:20 Sex O´Clock II (9)
21:10 Sex O´Clock II (10)
22:10 Wonder Woman 1984
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 U Adely
22:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dvojníci
22:30 Konvoi
00:35 Katakomby
kanál BARRANDOV 20:05 André Rieu v Brazílii
22:10 Sex Files (2)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Vojenský čin roka
21:55 Pianista
00:20 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Sisi IV (6/6)
21:10 Neplatené voľno
22:20 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu IV. (15, 16)
23:00 Partička
00:50 Horná Dolná XII. (5)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Smrt stopařek
22:05 Dr. Dokonalý (1/16)
23:05 Medicopter 117 (62)

Dovolená u mořeBazény
