Station Satcom rozšíří LEO služby OneWebu
Satelitní operátor Eutelsat podepsal s jeho dlouholetým partnerem, indickou společností Station Satcom, lídrem v oblasti námořní konektivity, rozšířenou víceletou dohodu v hodnotě několika milionů dolarů o rozšíření služeb konektivity OneWeb LEO od společnosti Eutelsat v celé globální námořní flotile společnosti Station Satcom.
Dohoda navazuje na úspěšnou aktivaci stovek plavidel v síti OneWeb v roce 2025. Společnost Station Satcom nyní výrazně rozšíří počet plavidel vybavených službami LEO od společnosti Eutelsat, přičemž v současné době je v plánu nasazení více než 1 000 plavidel.
Společnost Station Satcom je dlouholetým partnerem společnosti Eutelsat a poskytuje satelitní služby GEO i LEO, aby majitelům a provozovatelům lodí po celém světě poskytla hybridní řešení konektivity. Rozšířením využívání služeb LEO od společnosti OneWeb bude schopna svým zákazníkům nabídnout vysokorychlostní širokopásmové připojení s nízkou latencí na hlavních lodních trasách a ve vzdálených pobřežních prostředích - a to s podporou aplikací pro data v reálném čase, provozní efektivity a blahobytu posádky pro rostoucí globální flotilu.
Anshul Khanna, generální ředitel společnosti Station Satcom, dodal: „
Výkon a spolehlivost služeb LEO od společnosti OneWeb přinesly našim zákazníkům jasné výhody, od zlepšené provozní efektivity až po lepší konektivitu posádky. Tato rozšířená dohoda nám umožňuje urychlit nasazení v celé naší flotile a uspokojit rostoucí poptávku po pokročilých digitálních službách na moři.“