Úterý, 24. března 2026, svátek má Gabriel

Eutelsat rozšiřuje konektivitu LEO pro globální železniční trh

Síť OneWeb LEO od společnosti Eutelsat slouží železničním dopravcům po celém světě a podporuje jak konektivitu pro cestující, tak i kritické provozní aplikace.

Společnost Eutelsat dnes zdůraznila rostoucí přijetí své služby konektivity OneWeb LEO na globálním železničním trhu, včetně vývoje a testování nových terminálů společnostmi Kymeta a Hughes Network Systems.

Služba OneWeb LEO od společnosti Eutelsat je k dispozici železničním dopravcům po celém světě prostřednictvím široké sítě distribučních partnerů, specializovaných železničních integrátorů a přímých vztahů s vlakovými dopravci. Společnost již obsluhuje řadu železničních nasazení v Africe, Střední Asii a na Středním východě, stejně jako projekty v Evropě a Severní Americe.

Díky nízké latenci a vysokorychlostním možnostem LEO poskytuje odolné širokopásmové připojení na celých trasách, včetně venkovských a přeshraničních úseků, kde je pokrytí mobilními sítěmi omezené, a zároveň doplňuje a integruje se se stávající infrastrukturou 4G/5G/LTE a dalšími kabelovými sítěmi. Toto špičkové řešení konektivity nově definuje zážitek cestujících a poskytuje bezproblémový vysokorychlostní přístup, který udržuje cestující ve spojení, informované a zábavné po celou dobu jejich cesty.

Kromě konektivity pro cestující Eutelsat umožňuje a poskytuje odolnost systémů operačních technologií (OT), které podporují bezpečný a efektivní železniční provoz, včetně signalizace, řízení vlaků, palubních senzorů, systémů SCADA a komuniukace kritické i nekritické pro bezpečnost. Společnost se podílí na několika projektech na podporu přechodu odvětví z GSM-R na nové standardy Future Railway Mobile Communication System (FRMCS).

V rámci své strategie železničního ekosystému Eutelsat nadále rozšiřuje své portfolio uživatelských terminálů pro železniční aplikace. Partneři, jako jsou Kymeta a Hughes Network Systems, vyvíjejí a testují specializovaný robustní hardware s certifikací pro železnice, optimalizovaný pro síť OneWeb LEO.

Společnost Eutelsat nabízí komplexní portfolio pozemní konektivity, které poskytuje řešení pro provoz v terénu, traťovou infrastrukturu a záložní komunikaci - což umožňuje železničním operátorům řešit veškeré potřeby v oblasti konektivity prostřednictvím jediného integrovaného poskytovatele.

zdroj: Eutelsat

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Konec hudebních kanálů Thats TV
kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:05 Četnické humoresky (12/39)
22:15 Bolero
kanál CT2 20:00 My, občané Protektorátu (3/3)
21:00 Akce Monaco
22:05 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (46)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (13)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (53)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (7)
21:30 Labyrint (3)
22:45 Profesionálové 3 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (3/6)
23:00 Prehovoriť
kanál DVOJKA 20:10 Mezopotámia: Vzostup miest
21:05 Edvard Munch - Výkrik života
22:00 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (17)
21:55 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Tři ložnice a jedno tělo (3)
22:00 Muž na radnici (10)
23:30 Skutečné příběhy

