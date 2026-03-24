Eutelsat rozšiřuje konektivitu LEO pro globální železniční trh
Síť OneWeb LEO od společnosti Eutelsat slouží železničním dopravcům po celém světě a podporuje jak konektivitu pro cestující, tak i kritické provozní aplikace.
Společnost Eutelsat dnes zdůraznila rostoucí přijetí své služby konektivity OneWeb LEO na globálním železničním trhu, včetně vývoje a testování nových terminálů společnostmi Kymeta a Hughes Network Systems.
Služba OneWeb LEO od společnosti Eutelsat je k dispozici železničním dopravcům po celém světě prostřednictvím široké sítě distribučních partnerů, specializovaných železničních integrátorů a přímých vztahů s vlakovými dopravci. Společnost již obsluhuje řadu železničních nasazení v Africe, Střední Asii a na Středním východě, stejně jako projekty v Evropě a Severní Americe.
Díky nízké latenci a vysokorychlostním možnostem LEO poskytuje odolné širokopásmové připojení na celých trasách, včetně venkovských a přeshraničních úseků, kde je pokrytí mobilními sítěmi omezené, a zároveň doplňuje a integruje se se stávající infrastrukturou 4G/5G/LTE a dalšími kabelovými sítěmi. Toto špičkové řešení konektivity nově definuje zážitek cestujících a poskytuje bezproblémový vysokorychlostní přístup, který udržuje cestující ve spojení, informované a zábavné po celou dobu jejich cesty.
Kromě konektivity pro cestující Eutelsat umožňuje a poskytuje odolnost systémů operačních technologií (OT), které podporují bezpečný a efektivní železniční provoz, včetně signalizace, řízení vlaků, palubních senzorů, systémů SCADA a komuniukace kritické i nekritické pro bezpečnost. Společnost se podílí na několika projektech na podporu přechodu odvětví z GSM-R na nové standardy Future Railway Mobile Communication System (FRMCS).
V rámci své strategie železničního ekosystému Eutelsat nadále rozšiřuje své portfolio uživatelských terminálů pro železniční aplikace. Partneři, jako jsou Kymeta a Hughes Network Systems, vyvíjejí a testují specializovaný robustní hardware s certifikací pro železnice, optimalizovaný pro síť OneWeb LEO.
Společnost Eutelsat nabízí komplexní portfolio pozemní konektivity, které poskytuje řešení pro provoz v terénu, traťovou infrastrukturu a záložní komunikaci - což umožňuje železničním operátorům řešit veškeré potřeby v oblasti konektivity prostřednictvím jediného integrovaného poskytovatele.
zdroj: Eutelsat