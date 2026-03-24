Film Rok vdovy s Pavlou Beretovou na Nova Cinema
Nova Cinema uvede 25. března od 20 hodin premiéru oceňovaného českého filmu Rok vdovy. Film je celovečerním hraným debutem režisérky Veroniky Liškové, která se po úspěšné dokumentární tvorbě (např. Návštěvníci, Danielův svět) rozhodla přenést na plátno příběh vzniklý na motivy reálných deníkových zápisků Zuzany Pokorné.
Ty původně vycházely v týdeníku Respekt, kde otevřeně a bez sentimentu mapovaly nelehkou cestu ženy, která se náhle ocitla sama po ztrátě partnera.
Hlavní postavou je tlumočnice Petra, kterou s pravdivostí ztvárnila Pavla Beretová. Petra se ve svých čtyřiceti letech stává vdovou a brzy zjišťuje, že nejde jen o vnitřní zármutek nad ztrátou manžela, ale také o praktické a byrokratické nástrahy, které život po jeho odchodu přináší - od hypoték a půjček přes dědické řízení až po starost o dospívající dceru Dominiku. Ve vedlejších rolích excelují také Zuzana Kronerová jako náročná tchyně, Tomáš Bambušek či Lucie Žáčková.
Režisérka Veronika Lišková v presskitu uvedla: „
Chtěli jsme, aby Rok vdovy přinesl na plátna kin silný realistický příběh ze současnosti, který bude citlivě hovořit o věcech, na které naše společnost raději nemyslí. O ztrátě, ale hlavně o novém začátku a síle žít svůj život sám či sama za sebe.“
Film se setkal s pozitivní odezvou i na festivalové scéně a zaujal diváky i kritiky svou upřímností, hlubokými hereckými výkony a schopností reflektovat témata, která jsou ve společnosti často tabuizovaná. Kritici zvlášť ocenili herecký výkon Pavly Beretové.
Zajímavosti:
• Natáčení probíhalo od července do prosince 2023 na reálných lokacích v severních Čechách, například v areálu výstaviště v Lounech, v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem i v Bílině.
• Pavla Beretová za svůj výkon ve filmu Rok vdovy získala v roce 2024 Českého lva za nejlepší herečku v hlavní roli i Cenu české filmové kritiky za nejlepší ženský herecký výkon.
• Scénář filmu napsal Eugen Liška (manžel režisérky Veroniky Liškové). Projekt získal už v roce 2018 podporu Filmové nadace a byl představen odborné veřejnosti na pitchingu festivalu v Les Arcs. V roce 2024 za scénář obdržel Cenu české filmové kritiky.
• Pavla Beretová pro tuto roli čerpala i z osobních zkušeností se ztrátou blízkých, což jí podle tvůrců pomohlo velmi autenticky prožít i emočně náročné scény.
• Film se natáčel od července do prosince 2023 na reálných českých lokacích - například v Lounech, Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v Bílině, což přispělo k jeho výrazné autenticitě.
• Díky podpoře evropského programu Kreativní Evropa MEDIA měla režisérka Veronika Lišková více času na práci se scénářem, casting, hledání lokací i zkoušení nového typu hereckých situací.
zdroj: Nova