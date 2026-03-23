Superyacht TV HD po čase opět FTA do Evropy

Tematicky zaměřený kanál Superyacht TV je možné opět v Evropě přijímat volně ( FTA) přes satelit. Stanice se objevila v několika multiplexech na komunikační družici TürkmenÄlem/MonacoSat na orbitální pozici 52°E.
Vysílání Superyacht TV HD se objevilo v několika multiplexech - na kmitočtech 11,344 GHz, 11,383 GHz a také 11,421 GHz. Ve všech případech je polarizace horizontální a šíření ve východním paprsku, který je opět možné přijímat i ve střední Evropě.
Superyacht TV je první monacký a jediný kanál na světě věnovaný superjachtám a životu na palubě.
Stanice Superyacht TV je plně vlastněna společností Space Systems International (SSI) - Monaco, integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb založeným v roce 2004, specializujícím se na satelitní telekomunikace.
SSI je vlastníkem a provozovatelem družice MonacoSAT-1, kterou postavila společnost Thales Alenia Space a kterou v roce 2015 vypustila společnost SpaceX Elona Muska z Cape Canaveral nosnou raketou Falcon 9.
technické parametry - Superyacht TV HD:
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,344 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,383 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA
• TürkmenÄlem/MonacoSat (52°E), freq. 11,421 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S/QPSK, FTA