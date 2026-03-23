Pondělí, 23. března 2026, svátek má Ivona

Rádio Proglas požádalo o novou satelitní licenci

Společnost Radio Proglas, s.r.o. chce poskytovat svůj stejnojmenný rozhlasový program prostřednictvím satelitu i nadále. Provozovatel totiž požádal o udělení nové satelitní licence pro Rádio Proglas.

Stávající satelitní licence pro Rádio Proglas platí do června letošního roku. To je i důvodem, proč se provozovatel nyní musel rozhodnout, zda v satelitním šíření své stanice chce pokračovat.

Rádio Proglas vysílá volně ( FTA) prostřednictvím satelitu Astra 3C na pozici 23,5°E z kapacity lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+.

Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavkem broadcastera zabývat na některém z příštích zasedání.

Křesťanské Rádio Proglas vysílá analogově prostřednictvím VKV/FM vysílačů, jejichž počet ale výrazně omezila, dále prostřednictvím nastupujícího digitálního terestrického vysílání v DAB, přes satelit (DVB-S2) i internet).

