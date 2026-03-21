Satro přidalo 11 nových stanic do touchTV

Satro přidalo 11 nových stanic do touchTVDNES! | redakce | tisk | názory
Internetová televizní platforma touchTV společnosti SATRO se rozšířila o celkem 11 nových televizních programů, které byly zařazeny do různých balíčků služby. K divákům se dostávají nové dokumentární, zpravodajské či zábavní stanice.
Do balíčku Mini+ zařadil provozovatel stanice TV Noe+, DVTV Extra SK a Viasat True Crime. Do vyššího balíčku Klasik byly přidány stanice Love Nature a Skvelé TV.
Vedle nich se v nabídce objevily i zahraniční stanice - německé komerční programy Pro Sieben, Sat.1 a veřejnoprávní ZDF a také rakouské veřejnoprávní programy ORF 1 a ORF 2.
Balíček Komfort se rozšířil také. SATRO do něj přidalo stanici Park TV. Zároveň došlo k přesunu stanice Viasat Nature do tohoto balíčku.
zdroj: Živé.sk