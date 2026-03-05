Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music

Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe MusicDNES! | redakce | tisk | názory
Koncem roku 2025 byly uzavřeny hudební kanály MTV. Tato skutečnost proměnila nabídku většiny televizních operátorů nejenom u nás, ale i v zahraničí. Provozovatelé televizních služeb se snaží na tuto skutečnost reagovat a hledají náhradu za hudební stanice MTV, neboť po hudebních stanicích je ze strany televizních diváků neustále poptávka.
Jedna přímá náhrada se nabízí - hudební kanály Music Box české společnosti Music Box Television, které se staly součástí nabídek vybraných televizních operátorů jako Antik Telecom (služba Antik TV), T-Mobile (služba MAGENTA TV), Slovak Telekom (Magio TV) či Digi Slovakia. Ale co operátor, to jiný názor na to, zda a případně jaké náhradní stanice divákům nabídnou.
Telekomunikační operátor Vodafone Czech Republic, a.s. se rozhodl původní kanály MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, club MTV, MTV Hits, MTV Live nahradit jinými programy - zvolil si programy od německé hudební skupiny Deluxe Music. Do nabídky proto zařazuje stanice Deluxe Music, Deluxe Dance By Kontor, Deluxe Rap a dále také 360 TuneBox. Zkušební vysílání běží již nyní. V tomto týdnu český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém třetím zasedání odsouhlasil rozšíření programové nabídky kabelové a internetové televize Vodafone o zmíněné hudební programy, dále o sportovní stanici Eurosport 4K, český dokumentární kanál JOJ Svět a slovenský program Dvojka veřejnoprávního vysílatele STVR. Zároveň ze svého nabídky vyřadil stanice Paramount Network, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, club MTV, MTV Hits, MTV Live, které ukončily vysílání.
Kuriózní je umístění stanic v channel listu. Mezi stanicemi Deluxe Rap a 360 TuneBox je stanice MTV Global, která dnes nevysílá žádný hudební pořad. Ukazuje se, že značka MTV je tak silně spjata s hudbou i když od ledna letošního roku žádnou nevysílá. Společnost Paramount Global se rozhodla stanici MTV Global (dříve MTV Europe) transformovat v zábavní a lifestylový kanál pro mladé.