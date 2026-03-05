Quantcast
Čtvrtek, 5. března 2026, svátek má Kazimír

Provozovatel DVTV Extra vrátil licenci na pozemní vysílání

Společnost TV Extra Partners s.r.o. vrátila licenci na digitální pozemní televizní vysílání programu DVTV Extra. Stanice byla původně šířena prostřednictvím celoplošného multiplexu 23, operátora Czech Digital Group (CDG).

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém třetím zasedání konaného dne 3. března 2026 vzala na vědomí, že společnosti TV Extra Partners s.r.o. zanikla terestrická licence pro stanici DVTV Extra a to k 31. prosinci 2025 a o této skutečnosti vydala Rada provozovateli osvědčení.

DVTV Extra získala licenci na pozemní vysílání 18. června 2024. V DVB-T2 sítí 23 (multiplex 23) se objevila v závěru téhož roku. Pozemně byl program dostupný více než rok.

Stanice DVTV Extra i po skončení v pozemním multiplexu nadále vysílá. Program je v nabídkách vybraných operátorů IPTV a OTT platforem.

