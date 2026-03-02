Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 2. března 2026, svátek má Anežka

Novinky na Astře: TV Trwam v HD, konec teleshoppingových TV

DNES! | redakce | tisk | názory

Na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E došlo k několika programovým změnám. Polský náboženský kanál Trwam byl překlopen do vysokého rozlišení (HDTV).

Kanál TV Trwam vysílá nadále FTA a je nadále poskytován na původních vysílacích parametrech. Přeladění stanice tak většinou není nutné. Vysílání je k dispozici v rozlišení 1920x1080 v MPEG se zvukem v MPEG (192 kbit/s).

Astru na začátku tohoto měsíce opustily dva německé teleshoppingové programy - konkrétně Genius Trend a meinTVshop. Obě stanice vysílaly na stejném transpondéru - frekvenci 12,480 GHz.

technické parametry - TV Trwam:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

bývalé technické parametry - Genius Trend a meinTVshop (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 1P (19,2°E), freq. 12,480 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
freeSAT na Astře i Thoru s novými parametry
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
CANAL+ Action v březnu: Seriály Pluk mizerů a FBI: Ti nejhledanější
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Na TV JOJ se vrací legendární show Mama, ožeň ma
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Místo zločinu Zlín (9/12)
21:05 Reportéři ČT
kanál CT2 20:00 Divočina
21:55 Hříšné noci
00:30 Babylon Berlín IV (3/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (6)
21:35 Specialisté (130)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda III (1)
21:25 Polda III (2)
22:35 V.I.P. Vraždy II (11)
kanál SEZNAM 20:10 Buldozer
22:35 Banditi
01:05 Profesionálové (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Babicovy hospody
21:50 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Sladkých šesťdesiat
21:50 Reportéri
22:20 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (6)
21:45 Svokra
23:00 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (3)
21:45 Případ mrtvých spolužáků
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook