Novinky na Astře: TV Trwam v HD, konec teleshoppingových TV

Novinky na Astře: TV Trwam v HD, konec teleshoppingových TVDNES! | redakce | tisk | názory
Na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E došlo k několika programovým změnám. Polský náboženský kanál Trwam byl překlopen do vysokého rozlišení (HDTV).
Kanál TV Trwam vysílá nadále FTA a je nadále poskytován na původních vysílacích parametrech. Přeladění stanice tak většinou není nutné. Vysílání je k dispozici v rozlišení 1920x1080 v MPEG se zvukem v MPEG (192 kbit/s).
Astru na začátku tohoto měsíce opustily dva německé teleshoppingové programy - konkrétně Genius Trend a meinTVshop. Obě stanice vysílaly na stejném transpondéru - frekvenci 12,480 GHz.
technické parametry - TV Trwam:
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,288 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
bývalé technické parametry - Genius Trend a meinTVshop (vysílání zde bylo ukončeno!):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 12,480 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA