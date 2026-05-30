Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV

Jazz Premium 4K - první hudební 4K stanice v nabídce4K nabídka Lepší.TV v Česku (a Lepšia.TV na Slovensku) se rozšířila o hudební stanici Jazz Premium 4K. Informuje o tom portál Živé.sk.
Ta divákům přináší koncerty, hudební relace, taneční vystoupení a obsah ze světa jazzu. Program je dostupný ve vyšších balíčcích Klasik a Top. V nejnižším balíčku Mini se tedy nenachází. K programu Jazz Premium 4K je k dispozici televizní archív na jeden den.
TV5 Monde a franceinfo: - další francouzské stanice v nabídce operátoraProvozovatel služby Lepší.TV (Lepšia.TV) vychází vstříc divákům, kteří se učí francouzsky nebo chtějí sledovat obsah přímo z francouzského a frankofonního prostředí. Do nabídky proto zařadil programy TV5 Monde a franceinfo:.
TV5 Monde přináší divákům magazíny, filmy, seriály, kulturu, dokumenty a další typy pořadů.
franceinfo: je zpravodajská televize, která divákům poskytuje aktuální dění přímo z Francie.
Stanice franceinfo: je dostupná ve všech balíčcích. K dispozici je archív na 3 dní. TV5Monde je zařazená do vyšších balíčků Klasik a Top. V nejnižším balíku Mini tedy není. U programu TV5 Monde je dostupný archív na 7 dní.
