Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC

Na satelitní platformě Antik Sat, košického telekomunikačního operátora Antik Telecom, dnes došlo k významným přenusům programů na jiné vysílací transpondéry. Týkají se především sportovních stanic.
Společnost A1 Broadcasting, která pro slovenskou DTH službu Antik Sat zajišťuje satelitní služby, v rámci optimalizace satelitní kapacity přesunula některé programy na jiné vysílací kmitočty. Pro příjem stanic je proto nutné provést ruční či automatické vyhledávání, v případě, že divák používá vlastní přijímací zařízení. Na přijímačích operátora proběhne změna parametrů automaticky.
▲ Obr č. 1 - Satelitní televize Antik Sat (foto: Antik Telecom)
Na nových kmitočtech jsou slovenské sportovní programy Arena Sport 1 HD a JOJ Šport 2 HD, dále dokumentární program TLC a erotická stanice Extasy Premium 4K.
Stanice Arena Sport 1 HD a JOJ Šport 2 HD se přesouvají z frekvence 11,055 GHz na 11,471 GHz, TLC z kmitočtu 11,055 GHz na 11,094 GHz a Extasy Premium 4K z frekcence 11,471 GHz na 11,055 GHz. Vysílání je kryptováno systémem Conax (CAID 0B00). Video kodek s přesunem stanic se nezměnil.
nové technické parametry:
satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,471 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 5/6
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Arena Sport 1 HD.
service ID: 608
video PID: 1801 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1802 (MPEG, slovensky)
CA systém: Conax (CAID 0B00)
JOJ Šport 2 HD.
service ID: 616
video PID: 2601 (MPEG-4/HD)
audio PID: 2602 (MPEG, slovensky), 2603 (MPEG, původní)
CA systém: Conax (CAID 0B00)
nové technické parametry:
satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,094 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 4/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
TLC.
service ID: 1219
video PID: 2901 (HEVC/SD)
audio PID: 2902 (AAC, slovensky), 2903 (AAC, maďarsky), 2904 (AAC, anglicky)
CA systém: Conax (CAID 0B00)
nové technické parametry:
satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,055 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 4/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
Extasy Premium 4K.
service ID: 1157
video PID: 1701 (HEVC/4K)
audio PID: 1702 (AAC, původní)
CA systém: Conax (CAID 0B00)
redakce
