Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 2. října 2025, svátek má Olívie / Oliver

Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD

DNES! | Tisk | komentáře

Do satelitní nabídky televizní služby Antik Sat košického operátora Antik Telekom byl zařazen další program - slovenská dokumentární stanice JOJ Svet. Program je poskytován ve vysokém rozlišení (HDTV).

Stanice JOJ Svet HD se objevila na původní kapacitě programu Prima MAX HD, který musel na slovenském trhu skončit a to na základě požadavku české společnosti FTV Prima, která umožňuje operátorům na Slovensku šířit stanice Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK, Prima KRIMI SK a CNN Prima NEWS. Ve výčtu programů Primy pro Slovensko tedy Prima MAX není.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo programu JOJ Svet (foto: JOJ Group)
Uvolněnou kapacitu využil operátor pro zařazení jiné stanice a to JOJ Svet HD, kterou doposud zákazníkům poskytoval jako IP stream na hybridních set top boxech.

JOJ Svet HD je dokumentární kanál JOJ Group se zaměřením na produkci slovenských a českých tvůrců. Stanice vysílá i některé akviziční dokumentární filmy různých žánrů.

Stanice JOJ Svet HD je v pořadí osmým programem pod značkou JOJ v satelitní nabídce Antik Sat po stanicích JOJ, JOJ Plus, JOJ 24, JOJ Cinema, JOJ Šport, JOJ Šport 2 a Jojko. Do portfolia patří také program WAU a stanice skupiny CS TV (CS Film, CS Horror, CS Mystery, CS History) ze kterých je na satelitní službě CS Mystery.

technické parametry:


satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,055 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 4/5


norma: DVB-S2
modulace: QPSK

JOJ Svet HD.
service ID: 1164
video PID: 2401 (HEVC/HD)
audio PID: 2402 (AAC, slovensky)
CA systém: Conax (CAID 0B00)

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Titanic: Příběh objevení legendárního vraku na Viasat History
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová
21:00 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 České nebe
21:30 Klenoty s vůní benzínu II (5/9)
22:00 Ta druhá
kanál NOVA 20:00 Volby 2025: Debata
21:30 Comeback
22:05 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (12)
21:35 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Jak svět přichází o básníky
22:05 Mravenci nesou smrt
23:55 JAG 4 (16)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Antverpách
22:05 Sestrička Lea
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 CE.ZA.AR
22:00 Architektúra ČSSR 58-89
00:09 Hymna SR
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (10)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (15)
21:55 30 případů majora Zemana (16)
23:45 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook