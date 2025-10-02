Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD

Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HDDNES! | Tisk | komentáře
Do satelitní nabídky televizní služby Antik Sat košického operátora Antik Telekom byl zařazen další program - slovenská dokumentární stanice JOJ Svet. Program je poskytován ve vysokém rozlišení (HDTV).
Stanice JOJ Svet HD se objevila na původní kapacitě programu Prima MAX HD, který musel na slovenském trhu skončit a to na základě požadavku české společnosti FTV Prima, která umožňuje operátorům na Slovensku šířit stanice Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK, Prima KRIMI SK a CNN Prima NEWS. Ve výčtu programů Primy pro Slovensko tedy Prima MAX není.
▲ Obr č. 1 - Logo programu JOJ Svet (foto: JOJ Group)
Uvolněnou kapacitu využil operátor pro zařazení jiné stanice a to JOJ Svet HD, kterou doposud zákazníkům poskytoval jako IP stream na hybridních set top boxech.
JOJ Svet HD je dokumentární kanál JOJ Group se zaměřením na produkci slovenských a českých tvůrců. Stanice vysílá i některé akviziční dokumentární filmy různých žánrů.
Stanice JOJ Svet HD je v pořadí osmým programem pod značkou JOJ v satelitní nabídce Antik Sat po stanicích JOJ, JOJ Plus, JOJ 24, JOJ Cinema, JOJ Šport, JOJ Šport 2 a Jojko. Do portfolia patří také program WAU a stanice skupiny CS TV (CS Film, CS Horror, CS Mystery, CS History) ze kterých je na satelitní službě CS Mystery.
satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,055 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 4/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
JOJ Svet HD.
service ID: 1164
video PID: 2401 (HEVC/HD)
audio PID: 2402 (AAC, slovensky)
CA systém: Conax (CAID 0B00)
redakce
redakce