Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat
Nová televizní stanice Prima KRIMI SK, české společnosti FTV Prima, je dostupná pro další satelitní televizní diváky na Slovensku. Stanice byla zařazena zařazena do dalších DTH platforem.
Od 1.9.2025 působí na slovenském trhu nová stanice Prima KRIMI SK, která nahradila původně neoficiálně šířenou českou mutaci Prima KRIMI. Nyní tamní diváci dostávají přizpůsobený program jejich potřebám. Navíc jim vysílá místní reklamu. Společnosti FTV Prima nová stanice přináší další zhodnocení své programové nabídky televizním operátorům na Slovensku. Těm totiž vedle Prima SK, Prima LOVE SK a Prima COOL SK přináší další program šitý na míru divákům na Slovensku. Vedle toho se může na Slovensku vysílat (ve stejné verzi) i zpravodajský a informační kanál CNN Prima NEWS. Celkem tedy pět stanic.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima KRIMI SK (foto: FTV Prima)
Prima KRIMI SK se zaměřuje na pořady spojené s kriminální tematikou. Divákům nabízí pořady, na které má vysílatel práva na slovenské území.
Nejpozději k 1.9.2025 zmizely z nabídek televizních operátorů na Slovensku ostatní kanály Primy, které jsou určené výhradně pro český trh.
Prima KRIMI SK na platformě Antik Sat nahradila původní českou verzi Prima KRIMI. Na platformách DIGI SK a Magio Sat je stanice Prima KRIMI SK šířena na původní programovém slotu "Test service2".
satelit: Eutelsat 16A (16°E)
frekvence: 11,055 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 4/5
norma: DVB-S2
modulace: QPSK
Prima KRIMI SK
service ID: 1155
video PID: 1501 (HEVC)
audio PID: 1502 (AAC, česky)
CA systém: Conax (CAID 0B00)
satelit: Thor 6 (0,8°W)
frekvence: 12,380 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Prima KRIMI SK
service ID: 6019
video PID: 1902 (HEVC)
audio PID: 1904 (AAC, česky)
CA systém: Nagra MA (CAID 1882, 1886)
