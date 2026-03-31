Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

Úterý, 31. března 2026, svátek má Kvido

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1

DNES! | Tisk | komentáře

Česká verze maďarské televizní stanice Story4 je zákazníkům česko-slovenské satelitní platformy Skylink a freeSAT na Astře (23,5°E) a freeSAT (Thor) nově poskytována v klasickém SD rozlišení (původně v HD). Stanice se nadále vysílá na původních vysílacích parametrech. Přeladění programu proto obvykle není nutné.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)

Story4 cílí na ženské publikum, kterému přináší dramatické seriály a filmy. Program je poskytován s českým a maďarským dabingem.

Změna rozlišení Story4 souvisí s celkovou optimalizací satelitní kapacity. Méně sledované programy jsou přesunuty do OTT služby Skylink Live TV, jiné jsou překlopeny do SD. Uvolněná kapacita je pak použita pro rozšíření programové nabídky. Nedávno se tak stalo pro zařazení dvou programů slovenské mediální skupiny JOJ - v Česku se nabídka rozšířila o nový dokumentární program JOJ Svět a na Slovensku o sportovní stanici JOJ Šport 2 HD.

Z nabídky Skylinku (Astra) byla vyřazena stanice Kanal1 (dříve TV Spark), původně zaměřená na dokumentární a diskusní pořady, nyní rozšířená na starší české, slovenské a zahraniční seriály a filmy.

technické parametry - Story4


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,109 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Story4
service ID: 15608
video PID: 1801 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 1811 (MPEG, česky), 1812 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Irdeto (CAID 0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)

technické parametry - Story4


satelit: Thor (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

Story4
service ID: 31404
video PID: 1301 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 1311 (MPEG, česky), 1312 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Irdeto (CAID 0653)

redakce

komentáře čtenářů




Pracovní nabídky




Vybrané články
Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (13/39)
22:20 Všichni moji blízcí
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 České Velikonoce
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (48)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (55)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (1)
21:30 Labyrint (4)
22:45 Profesionálové 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (4/6)
23:00 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Záhada obrazcov na planine Nazca
21:10 Caravaggio - v nádhere tieňov
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (18)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu (4)
22:00 Velitel (1/6)
23:50 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook