Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1

Česká verze maďarské televizní stanice Story4 je zákazníkům česko-slovenské satelitní platformy Skylink a freeSAT na Astře (23,5°E) a freeSAT (Thor) nově poskytována v klasickém SD rozlišení (původně v HD). Stanice se nadále vysílá na původních vysílacích parametrech. Přeladění programu proto obvykle není nutné.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Story4 cílí na ženské publikum, kterému přináší dramatické seriály a filmy. Program je poskytován s českým a maďarským dabingem.
Změna rozlišení Story4 souvisí s celkovou optimalizací satelitní kapacity. Méně sledované programy jsou přesunuty do OTT služby Skylink Live TV, jiné jsou překlopeny do SD. Uvolněná kapacita je pak použita pro rozšíření programové nabídky. Nedávno se tak stalo pro zařazení dvou programů slovenské mediální skupiny JOJ - v Česku se nabídka rozšířila o nový dokumentární program JOJ Svět a na Slovensku o sportovní stanici JOJ Šport 2 HD.
Z nabídky Skylinku (Astra) byla vyřazena stanice Kanal1 (dříve TV Spark), původně zaměřená na dokumentární a diskusní pořady, nyní rozšířená na starší české, slovenské a zahraniční seriály a filmy.
technické parametry - Story4
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,109 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Story4
service ID: 15608
video PID: 1801 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 1811 (MPEG, česky), 1812 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Irdeto (CAID 0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)
technické parametry - Story4
satelit: Thor (0,8°W)
frekvence: 12,149 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Story4
service ID: 31404
video PID: 1301 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 1311 (MPEG, česky), 1312 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Irdeto (CAID 0653)
