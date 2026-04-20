CANAL+ Action v květnu: Disco Biscuits či B.R.I.

CANAL+ Action uvede v květnu závěrečné epizody vlastní dokusérie Disco Biscuits, která mapuje největší výrobu taneční drogy extáze v Evropě. Z původní tvorby nabídne také druhou řadu francouzského kriminálního seriálu B.R.I. Krimi žánr dále rozšíří druhá série amerického seriálu FBI: Ti nejhledanější. Květnovou nabídku doplní také akční thrillery Bratrstvo neohrožených a Útěk z Pretorie s Danielem Radcliffem, inspirovaný skutečným útěkem politických vězňů z jihoafrické věznice v době apartheidu.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto
PREMIÉRY SERIÁLŮ1. května 23:10, 3. epizoda
Disco Biscuits - CANAL+ Original (Nizozemsko, 2025)
Čtyřdílný dokuseriál Disco Biscuits z produkce CANAL+ se zaměřuje na výrobu a globální distribuci taneční drogy extáze. Závěr seriálu sleduje okamžik, kdy se nizozemský byznys s extází mění z lokální výroby v globální impérium. Ve třetím díle se pašerácké trasy rozrůstají z Brabantu do klubů a na festivaly po celém světě a s rostoucími zisky sílí i moc narkobaronů. Spolu s ní ale přichází paranoia, rivalita a tlak stále agresivnějších mezinárodních vyšetřovacích složek. Příběh v závěru zachycuje nevyhnutelný pád: zrada, násilí a vysoké tresty vězení kdysi nedotknutelné impérium rozkládají. V otevřených výpovědích se jeho aktéři po letech vracejí k ceně, kterou za bohatství zaplatili, i k otázce, zda tehdejší protidrogová politika tento průmysl skutečně potlačovala, nebo naopak přispěla k jeho růstu. Dokument otevírá širší debatu o tom, jak Evropa může čelit fenoménu syntetických drog propojujících hudební scénu s globálním kriminálním byznysem.
15. května 20:05
FBI: Ti nejhledanější, 2. řada (FBI: Most Wanted, 2020-2021, S2)
Druhá série seriálu FBI: Ti nejhledanější pokračuje v dramatickém sledování elitní jednotky FBI, která se v USA specializuje na dopadání těch nejnebezpečnějších uprchlíků. Tým vedený Jessem LaCroixem (Julian McMahon) čelí složitým případům, které často překračují hranice států i běžné kriminality. Série kombinuje akční krimi s osobními příběhy agentů a jejich morálními dilematy. V týmu se objevují i další klíčové postavy, například Kenny Crosby (Kellan Lutz) či Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), kteří společně podnikají intenzivní honičky i vyšetřování. Druhá série rozšiřuje týmovou dynamiku a prohlubuje vztahy mezi postavami, a přitom zachovává rychlé tempo a napětí, pro celý seriál typické.
29. května 20:05
B.R.I., 2. řada - CANAL+ Original (Francie, B.R.I., 2025, S2)
Elitní jednotka B.R.I. je zpět a s ní i ještě temnější a nebezpečnější případy. Po vraždě dvou policistů z protidrogového oddělení se Saïd a jeho tým ocitají uprostřed rozsáhlé operace namířené proti evropské drogové síti a zkorumpovanému komisaři. Vyšetřování se však rychle mění v osobní válku, když se pro Socrata, kterého znovu hraje Théo Christine, začnou stopy sbíhat k Seedorfovi - muži odpovědnému za smrt jeho rodičů. Do hry navíc vstupuje brutální ozbrojený gang, který napětí i akci žene na maximum. V čele týmu znovu stojí Sofian Khammes jako Saïd a po jeho boku se vrací Ophélie Bau (Vanessa), Rabah Naït Oufella, Waël Sersoub a vynikající Emmanuelle Devos jako šéfka brigády.
Osm epizod druhé řady seriálu nabídne výrazně sevřenější a atraktivní vyprávění příběhu, kterým se prolínají i osobní motivy členů jednotky.
PREMIÉRY FILMŮ3. května 20:05
Bratrstvo nesmrtelných (Infinite, 2021, 106 min)
Sci-fi akční thriller režiséra Antoina Fuquy staví příběh na originální myšlence reinkarnace jako zbraně i prokletí. Evan McCauley (Mark Wahlberg) trpí děsivými vizemi a disponuje schopnostmi, které se nikdy neučil. Ve chvíli, kdy se jeho mysl ocitá na hraně zhroucení, zjišťuje šokující pravdu: jde o vzpomínky z minulých životů. Tajná skupina Infinite ho vtahuje do světa výjimečných jedinců, kteří se po staletí rodí se svými zkušenostmi i bojovými schopnostmi. Evan se tak stává součástí dávného konfliktu mezi nesmrtelnými, který může rozhodnout o osudu lidstva. Proti němu stojí nebezpečný protivník odhodlaný zničit svět a ukončit nekonečný cyklus znovuzrození v podání Chiwetela Ejiofora. Film nabízí akci, atraktivní vizuální stránku i napínavou hru s pamětí, identitou a otázkou, zda lze uniknout vlastní minulosti.
23. května 20:05
Útěk z Pretorie (Escape from Pertoria)
Napínavý thriller inspirovaný skutečnými událostmi sleduje odvážný příběh politických vězňů v době jihoafrického apartheidu. Tim Jenkin (Daniel Radcliffe) a Stephen Lee (Daniel Webber) jsou za své aktivity v zakázaném Africkém národním kongresu uvězněni v přísně střežené věznici v Pretorii. Místo rezignace však začnou promýšlet riskantní plán útěku, který stojí především na důvtipu, trpělivosti a precizní práci s detaily. Režisér Francis Annan staví film na rostoucím napětí, klaustrofobní atmosféře a vědomí, že každý drobný omyl může znamenat konec naděje na svobodu. Díky civilnímu herectví Daniela Radcliffa a silnému historickému kontextu představuje snímek nejen strhující útěkový thriller, ale i příběh o odvaze, odporu proti nespravedlnosti a touze po svobodě.
APPLE TV
20. května
Čerstvě rozvedená máma se až po krk zaplete do vydírání, vraždy a mládežnického fotbalu.
29. května
Hvězdné městečko.
Zažijte alternativní realitu globálních vesmírných závodů z perspektivy Sovětského svazu v rozšíření seriálu For All Mankind. Pronikněte za železnou oponu, kde jste ve větším nebezpečí na zemi než ve vesmíru.
(CANAL+)
redakce