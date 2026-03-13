Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Skupina Prima nabídne o Velikonocích zábavu pro každého. Z národního filmového archivu vytáhne ta nejzlatější „vajíčka“, chybět nebudou klasiky českého filmu, pohádky, akční snímky, romantické komedie ani pozoruhodné dokumenty.
Páteční večer na Primě bude patřit jedné z nejznámějších československých pohádek, Šíleně smutné princezně.
A Prima KRIMI bude přesně na Velikonoce slavit už osm let od počátku svého kriminálního vysílání.
Prima
Po celé velikonoční svátky jsou na hlavní stanici Prima nachystány rodinné filmy i oblíbené seriály. Hned v pátek dopoledne se představí klasika české komedie, film z roku 1975 Hodíme se k sobě, miláčku. Odpoledne se přihlásí o slovo ta „nejzlatější vajíčka“ Národního filmového archivu. Komedie Přednosta stanice, v níž se představí král komiků Vlasta Burian a ze které pochází i slavná stejnojmenná píseň, a později odpoledne rodinná i lehce ztřeštěná komedie režiséra Oldřicha Lipského Šest medvědů s Cibulkou.
Páteční večer pak bude patřit kultovnímu filmu Šíleně smutná princezna a po něm se diváci mohou těšit na oblíbenou soutěžní show Máme rádi Česko. Sobotní odpoledne diváky zavede do Ratibořic v Čechách, kde na ně bude čekat Babička, večer se pak představí premiérový čtvrtý díl seriálu O lidech a koních. Všichni kutilové i zahradníci najdou spoustu velikonočních rad a tipů v nedělním bloku hobby pořadů, začínajícím pět minut před polednem. Na pomlázku v programu pak nebudou chybět české klasiky, jako jsou Nebe a dudy, Limonádový Joe a O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Od Velikonočního pondělí se diváci také mohou těšit na další díly pořadu Prostřeno!.Ve velikonočním programu pak diváci samozřejmě nepřijdou ani o premiérové díly oblíbené reality show Asia Express.
prima+
Prima+ bude plést velikonoční pomlázku už od 25. 3. 2026, kdy do nabídky zařadí kultovní filmy i čerstvé novinky. Jako první dorazí komedie Jonáše Karáska Dream Team z basketbalového prostředí. Na návštěvu se zastaví i severské krimi Jeden den a mrazivý thriller Hostitelka. Startovat bude také devítidílná série s Rockym. Milovníky akce a krimi pak potěší nová várka true crime. Na prima+ totiž dorazí Dálniční vrazi z L. A., Bradfordský kanibal i Vraždící dvojčata. O Velikonocích se staví na návštěvu také June a John, romantický thriller, který potěší zejména fanoušky tajemna.
Prima COOL
Spousta akce i lehké absurdity nabídne Prima COOL i během Velikonoc. Sobotní večer si ale bohužel nejspíš neužije Tony, protože zůstane uvězněný v kufru auta. Má však plán, jak se z těchto problémů vyvázat. V neděli večer se Ethan Hunt zase dostane do závodu s časem, aby zabránil katastrofě globálních rozměrů, a to ve filmu Mission Impossible - Fallout, která je nejlépe hodnoceným dílem celé série. Bavit se pak diváci mohou i večer po úspěšné pomlázce na Velikonoční pondělí, a to s Geňou, Suchošem, „ufonem“ jak nazývají Igora Chmelu, nebo mimozemšťanem, kterým je Jakub Kohák, v Prima Partičce. Ta slaví letos už 15 let ve vysílání!
Prima MAX
Prima MAX odstartuje hned v pátek večery s českým filmem rodinným dramatem Spolu. V sobotu večer se představí Zábavná psí cesta, dojemná road‑movie komedie o muži a jeho nečekané pouti s tvrdohlavou fenou Lulu, během které oba objevují, co vlastně znamená pravé přátelství. Nedělní večer opanují obrazovky oscaroví herci Ben Affleck a Morgan Freeman ve filmu Nejhorší obavy. O Velikonočním pondělí se pak nebudou sbírat pouze vajíčka. Bude se doslova krást, a to ve velkém - na diváky totiž čekají Podfukářky, které se rozhodně nebudou řadit mezi ženy, co dostaly výprask. Později večer se Liam Neeson pustí do rychlé záchrany své dcery, a to ve filmu 96 hodin, která herce vynesla na vrchol akčního žánru.
Prima KRIMI
Všechno nejkriminálnější na Velikonoce oslaví Prima KRIMI. Na osmé výročí vysílání nabídne plno detektivního napětí a mrazivých případů s promyšlenými motivy. Ty bude každý den řešit legendární Julie Lescautová, k ní se s forenzními analýzami přidají i Sběratelé kostí. O víkendu se mladý detektiv Endeavour Morse pokusí rozluštit další detektivní hádanku a v Británii zůstaneme ještě s inspektorkou Verou Stanhopeovou, která přinese další Zločiny z vřesovišť. V pondělí a v pátek večer si pak posvítíme na Vraždy v Brokenwoodu III.
Prima SHOW
Prima SHOW potěší na Velikonoce hlavně dětské diváky. Ty se mohou každé dopoledne od 6 do 12 těšit na oblíbené animáky, a užít si tak příběhy plné zábavy a pohádkového dobrodružství. Přesně na Velký pátek 3. 4. startuje premiérová řada animáku Draci: Devět říší II. Kromě této novinky obsadí každé dopoledne na Prima SHOW také král Jelimán, Croodsovi a Škyťák s Bezzubkou.
Prima LOVE
A co by byly Velikonoce bez lásky! I když to někomu hned nevyjde, musí věřit každý den hned od rána, že existuje Láska na druhý pokus. V pondělí a v pátek večer nabídne Inga Lindström další zfilmované romantické příběhy podle svých knih. A o víkendu jsou pro diváky nachystané filmy plné dramatu. Claire bude muset bojovat o bezpečí svého dítěte, protože jejich chůva má s dítětem až Šílené pouto a Audrey se nakonec nevyplatí odhalit pravdu o celé Vražedné konspiraci.
Prima ZOOM
Na Prima ZOOM čeká diváky i během Velikonoc pestrá nabídka dokumentů. Hned v pátek se vědci vydají do málo probádaných mořských hlubin v různých zeměpisných pásech, kde žijí podivní živočichové v mnohdy extrémních podmínkách, v dokumentu Modrá planeta II. O víkendu bude v hlavní roli jak jinak než Vejce: Počátek života. Právě vajec se na světě ročně spotřebuje 1200 miliard a čas Velikonoc tomu jistě velmi napomáhá. Odborníci se pak podívají, na koho po staletí nejvíce útočí Elitní krokodýlí zabijáci. Nedělní večer pak diváci stráví na trati. Japonský Šinkansen, švýcarský Glacier Express či Severský expres - právě to jsou slavné Majestátní vlaky, které vynikají luxusním vybavením nebo jezdí po zcela unikátní trati. Je otázkou, zda by některé dokázaly předběhnout Patagonské pumy. Pondělní program pak bude hledat Ženu na konci světa, aby nepřišla o pomlázku. Budeme doufat, že až se chlapci vrátí z dopoledního hodování, nebudou je doma čekat Ruské války. A večer nám v klidu odkryje Rakousko z výšky.
Časy vysílání:
Prima
PÁTEK 3. 4.
8.20 O trpaslíku Nosovi
10.20 Hodíme se k sobě, miláčku?
14.15 Přednosta stanice
16.05 Šest medvědů s Cibulkou
20.15 Šíleně smutná princezna
SOBOTA 4. 4.
15.10 Ten svetr si nesvlíkej
16.50 Babička
20.15 O lidech a koních (4) - seriál Primy
NEDĚLE 5. 4.
od 11.55 blok hobby pořadů
20.15 Asia Express
22.15 Konečná
PONDĚLÍ 6. 4.
6.55 Škola rocku
9.15 Limonádový Joe
11.25 Forrest Gump
14.20 Nebe a dudy
16.25 O princezně Jasněnce a létajícím ševci
Prima COOL
PÁTEK 3. 4.
20.15 Tajemství mumie
22.25 Mythica: Soumrak bohů
SOBOTA 4. 4.
20.15 Tony má plán
22.00 Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic
NEDĚLE 5. 4.
20.15 Mission Impossible - Fallout
PONDĚLÍ 6. 4.
20.15 Prima Partička
Prima MAX
PÁTEK 3. 4.
20.00 Spolu
SOBOTA 4. 4.
20.00 Zábavná psí cesta
NEDĚLE 5. 4.
20.00 Nejhorší obavy
22.25 Od písně k písni
PONDĚLÍ 6. 4.
20.00 Podfukářky
22.00 96 hodin
Prima KRIMI
16.15 každý den Julie Lescautová
22.05 každý den Sběratelé kostí
20.15 sobota Detektiv Endeavour Morse IV
20.15 neděle Zločiny z vřesovišť: Temný večer
20.15 PÁ+PO Vraždy v Brokenwoodu III
Prima LOVE
každé ráno Láska na druhý pokus (2 epizody za sebou)
20.00 PÁ+PO Inga Lindström
20.00 sobota Šílené pouto
20.00 neděle Vražedná konspirace
Prima SHOW
OD PÁTKU 3. 4.
8.35 Draci: Devět říší II (2 epizody za sebou)
Prima ZOOM
PÁTEK 3. 4.
12.35 Skrytý život v lese
20.00 Modrá planeta II
SOBOTA 4. 4.
11.35 Nová putování s dinosaury
20.00 Vejce: Počátek života
21.05 Elitní krokodýlí zabijáci
NEDĚLE 5. 4.
11.45 Patagonské pumy
23.20 Majestátní vlaky
PONDĚLÍ 6. 4.
8.25 Žena na konci světa
14.55 Ruské války
21.05 Rakousko z výšky
zdroj: FTV Prima