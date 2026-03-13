Eutelsat ukončil smlouvy na kapacity na Express AT1 a AT2
Francouzský satelitní operátor Eutelsat oznámil ukončení svých smluv na kapacitu na ruských komunikačních družicích Express AT1 a Express AT2, které vlastní a provozuje společnost RSCC.
Ukončení pronájmu souvisí s havárií satelitu Express AT1 na pozici 56°E. Na tuto pozici se přesune Express AT2 z jeho současné pozice 140° východně.
Společnost Eutelsat dříve uzavřela pronájem kapacit na těchto satelitech, aby doplnila pokrytí poskytované satelity Eutelsat 36C (Express AMU1) a Eutelsat 36D na pozici 36°E.
Ukončení těchto smluv bude mít nízký dopad na tržby v řádu milionů a prakticky žádný dopad na EBITDA ve fiskálním roce 2025-26. Nemění žádný z prvků finančních cílů společnosti Eutelsat.
Po ukončení těchto smluv nyní flotila geostacionárních satelitů společnosti Eutelsat čítá 31 satelitů oproti původním 33.