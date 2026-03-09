Quantcast
Pondělí, 9. března 2026, svátek má Františka

Satelit Express AT1 již provoz neobnoví

Na ruském komunikačním satelitu Express AT1, který pracoval na pozici 56°E, došlo ve středu 4. března 2026 k havárii. Podle satelitního operátora RSCC, který družici provozoval, byl kosmický aparát z neznámých důvodů vyřazen z provozu.

Následně došlo k pokusům odborníků z RSCC a JSC Rešetněv, výrobcem satelitu, o obnovení pokusu. Operátor RSCC konstatoval, že provedené kroky nevedly k oživení satelitu, který lze proto nyní považovat za ztracený.

Konec satelitu Express AT1 znamená, že o televizní signál přišli zákazníci DTH platforem Trikolor TV Sibir, NTV Plus Vostok a Russkij Mir. Na pozici 56°E se nenachází žádný jiný satelit, který by okamžitě poskytl náhradní služby. Navíc v tomto případě by byla nutná družice, která má transpondéry s kruhovými polarizacemi.

Ztráta Express AT1 je o to bolestivá v situaci, kdy se Rusko snaží omezit využívání západních satelitů a chce spoléhat se na vlastní satelity, které ale mají kratší životnost.

Pro některé zákazníky z dotčených platforem na pozici 56°E bude přístup k televizním programům ze satelitu obnoven v nadcházejících dnech. Bude ale vyžadovat překonfigurování přijímacího zařízení na jinou orbitální pozici. V tomto případě se očekává pozice 36°E, kde fungují DTH platformy Trikolor TV a NTV Plus pro západní část Ruské federace. Na pozici 36°E se nacházejí rovnou dva satelity - ruský Express AMU1 a také francouzský Eutelsat 36D.

Pro ostatní abonenty bude příjem satelitní televize k dispozici do měsíce.

Satelitní operátor RSCC zároveň vyhlásil tendr na výrobu nové družice, která plně nahradí porouchaný Express AT1. Nový satelit s názvem Express AT3 bude poskytovat stejné oblasti pokrytí a provoz by mohl zahájit v roce 2030. Projekt bude financován z vlastních prostředků společnosti RSCC.

