Pátek, 13. února 2026, svátek má Věnceslav

Ariane 6 vynesla 32 satelitů Amazon Leo

Dne 12. února 2026 společnost vynesla první raketou Ariane 64, nejvýkonnější verzí rakety Ariane 6, vybavenou čtyřmi nosiči, na oběžnou dráhu celkem 32 satelitů pro Amazon Leo.

Mise s označením VA267 je první ze série 18 startů rakety Ariane 6, které si objednala společnost Amazon Leo. Raketa, označená společností Amazon jako LE-01 (Leo Europe 01), byla prvním startem pro tuto konstelaci provedeným evropskou nosnou raketou.

Tímto prvním startem v konfiguraci se 4 nosiči demonstruje Ariane 6, evropská nosná raketa pro těžké nosiče, svůj plný výkon a schopnost splňovat požadavky rozsáhlých konstelací.

Start proběhl 12.2.2026 ve 13:45 hodin místního času (17:45 hodin SEČ), kdy společnost Arianespace úspěšně vypustila 32 satelitů Amazon Leo za pomocí nosné rakety Ariane 64 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Družice byly dopraveny na nízkou oběžnou dráhu Země ve výšce přibližně 465 km. Mise trvala 1 hodinu a 54 minut, od startu do oddělení všech satelitů.

Amazon Leo je satelitní síť společnosti Amazon na nízké oběžné dráze Země, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí.

