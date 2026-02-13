Ariane 6 vynesla 32 satelitů Amazon Leo

Ariane 6 vynesla 32 satelitů Amazon LeoDNES! | redakce | tisk | názory
Dne 12. února 2026 společnost vynesla první raketou Ariane 64, nejvýkonnější verzí rakety Ariane 6, vybavenou čtyřmi nosiči, na oběžnou dráhu celkem 32 satelitů pro Amazon Leo.
Mise s označením VA267 je první ze série 18 startů rakety Ariane 6, které si objednala společnost Amazon Leo. Raketa, označená společností Amazon jako LE-01 (Leo Europe 01), byla prvním startem pro tuto konstelaci provedeným evropskou nosnou raketou.
Tímto prvním startem v konfiguraci se 4 nosiči demonstruje Ariane 6, evropská nosná raketa pro těžké nosiče, svůj plný výkon a schopnost splňovat požadavky rozsáhlých konstelací.
Start proběhl 12.2.2026 ve 13:45 hodin místního času (17:45 hodin SEČ), kdy společnost Arianespace úspěšně vypustila 32 satelitů Amazon Leo za pomocí nosné rakety Ariane 64 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Družice byly dopraveny na nízkou oběžnou dráhu Země ve výšce přibližně 465 km. Mise trvala 1 hodinu a 54 minut, od startu do oddělení všech satelitů.
Amazon Leo je satelitní síť společnosti Amazon na nízké oběžné dráze Země, jejímž posláním je poskytovat rychlý a spolehlivý internet zákazníkům mimo dosah stávajících sítí.