Pátek, 13. února 2026

Nova Cinema uvede thriller Vedlejší účinky

Nova Cinema uvede v premiéře 17. února ve 20 hodin film Vedlejší účinky. Je to americký psychologický thriller režiséra Stevena Soderbergha z roku 2013. Kombinuje prvky dramatu a krimi. Příběh se točí kolem zdánlivě dokonalého manželského páru Emily a Martina Taylorových.

Emily je křehkou duší sužovanou depresemi, on úspěšným finančníkem, jehož kariéru ale náhle zastaví vězení za obchodní machinace. I po jeho propuštění zůstává Emily psychicky vyčerpaná a nešťastná, což ji nakonec dovede až k pokusu o sebevraždu. Do jejího života vstoupí psychiatr Jonathan Banks. Jeho předepsané léky a léčba jí mají pomoci, jenže nové medikamenty nesoucí název „vedlejší účinky“ spustí řetězec událostí, které ohrozí nejen její život, ale i kariéru doktora Bankse samotného. To vše vyvrcholí v šokujícím závěru.

Steven Soderbergh, známý svým vizuálně úsporným, a přesto intenzivním stylem, zde opět dokazuje, že dokáže z běžných témat jako deprese, farmaceutický průmysl a lidské chování vybudovat mimořádně napínavý a hluboký thriller, který funguje i jako sociální komentář k moderní medicíně a medicínskému systému. Děj se odehrává především v New Yorku.

Herecké obsazení patří k nejsilnějším bodům filmu. V roli Emily Taylorové exceluje Rooney Mara. Její partnera Martina Taylora hraje Channing Tatum. Psychiatr Jonathan Banks je pak ve své morálně rozpolcené roli důstojně ztvárněn Jude Lawem. Roli doktorky Victorie Siebertové hraje zkušená Catherine Zeta-Jones.

Hlavní postavu Emily Taylorové v českém dabingu propůjčila hlas Ivana Korolová, zatímco Filip Jančík dabuje Channinga Tatuma (Martin Taylor). Marek Libert je českým hlasem pro Jude Lawa (Dr. Jonathan Banks), a Dana Černá namluvila Catherine Zeta-Jones (Dr. Victoria Siebertová). Další postavy doplňují čeští hlasoví profesionálové jako René Slováčková, Petra Jindrová, Radana Herrmannová a Sabina Laurinová.

Zde je několik zajímavostí a zákulisních detailů o filmu:

• Režisér Steven Soderbergh původně vybíral pro hlavní roli Emily jiné herečky a na konkurzu zkoušel i Lindsay Lohan, ale nakonec byla role svěřena Rooney Marě.
• O ženskou hlavní roli se ucházely herečky jako Emily Blunt, Olivia Wilde, Imogen Poots, Alice Eve nebo Amanda Seyfried a dokonce i Blake Lively, než byla role definitivně obsazena.
• Film se natáčel přímo v New Yorku, čímž skvěle podtrhl kontrast mezi elitní společností a temnými stránkami medicíny.
• Soderberghův přístup kombinuje psychologickou hloubku s kriminální zápletkou, což má diváka udržet neustále v napětí a zároveň ho přimět přemýšlet o důsledcích závislosti na lécích a lékařské praxi.

Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Viasat True Crime v nabídce platformy Skylink
Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
STVR ukončí provoz teletextu
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
