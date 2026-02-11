Quantcast
ČT uvede dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0

Osobní a otevřený portrét legendárního kytaristy a skladatele v období, kdy bilancuje, obnovuje síly a zároveň tvoří v nevídaném tempu přinese dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0. Premiéra společného projektu České televize a BLUETIME uvede ČT art 14. února ve 20:15.

Právě ten den slaví Michal Pavlíček sedmdesáté narozeniny a k nim si Česká televize připravila i další pořady.

Michal Pavlíček je výjimečný tvůrce, který možná už o sobě řekl mnohé. Místo běžného životopisného portrétu chci nabídnout ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému se blíží sedmdesátka. Co úspěšného hudebníka, skladatele a virtuosa nabíjí a co ho naopak limituje? Co ho čeká v této fázi života? A také jestli je tvorba, inspirace a pnutí tvořit nevyčerpatelné,“ vysvětluje svůj záměr režisér, scenárista a kameraman dokumentu Michal Baumbruck.

Dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 (foto: Česká televize)
▲ Dokument Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 (foto: Česká televize)

Jeho film zachytil Michala Pavlíčka při koncertech v Ostravě a Brně poté co se po náročné operaci postavil znovu na pódium. Kamera sledovala, kolik úsilí ho stálo, aby se svému publiku předvedl tak, jak ho znají. Dokument ukazuje Michala Pavlíčka na hlavním pódiu festivalu Pohoda, který těsně po koncertu Pražského výběru smetla vichřice. Filmaři s ním jeli do moravské vesnice, kde s virtuosem na čínské gongy hrál pro malou skupinu nadšenců, aby tentýž večer zahrál opět před plným sálem s Pražským výběrem v malém městečku.

Druhá linka dokumentu přináší pohled zblízka na proces vzniku scénické hudby pro divadelní představení i pro seriál České televize OKTOPUS, kdy Michal Pavlíček zaujatě, a přitom srozumitelně mluví o intimním procesu hledání motivů a nálad, o tom, jak permanentně nahrává terabajty hudby a pak přebírá a dokončuje to nejlepší.

Třetí linka filmu pak zblízka sleduje hledání výrazu pro další sólové album. Půjde o novou spolupráci s Philem Shoenfeltem, mysteriózním hudebníkem, který prošel newyorskou hudební scénou. U Michala Pavlíčka, který je mistrem nečekaných nápadů a zvratů, je příprava nové desky vždy dramatickým procesem, který provází napětí, odkládání, váhání, vzepětí i překvapení.

Leitmotiv filmové studie umělcovy osobnosti tvoří méně známá poloha pedanta s urputnou pozorností pro detail v kontrastu se spontánní inspirací - ten kontrapunkt mezi božským a pozemským. Ve filmu se vedle Michala Pavlíčka objeví řada jeho přátel, členů rodiny a spolupracovníků - Bára Basiková, Michael Kocáb, Vilém Čok, Jiří Hrubeš, Klaudius Kryšpín, Radim Vizváry a další.

Po dokumentu Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0 uvede ČT art 14. února ve 21:30 v premiéře také nedávný koncert v pražském O2 universu nazvaný Michal Pavlíček 70. V neděli 15. února pak ČT2 v 11:45 přinese GEN: Michal Pavlíček.

zdroj: ČT

