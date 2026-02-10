Magenta TV, Magio TV a DIGI SK již bez CANAL+DNES! | redakce | tisk | názory
Tři televizní platformy Magenta TV, Magio TV a Digi Slovakia ze skupiny DTG (Deutsche Telekom Group) již neposkytují přístup ke streamovací platformě CANAL+, která byla součástí tarifů operátorů.
Od 10.2.2026 tak přístup k streamovací platformě CANAL+ získají klienti platforem DTG jen v případě, že si ji objednají přímo u CANAL+.
Důvodem vyřazení VOD služby CANAL+ z balíčků uvedených platforem je změna marketingové strategie a ukončení spolupráce s poskytovatelem služby.
Nutno podotknout, že změna se týká výhradně VOD platformy CANAL+. Klasické lineární kanály CANAL+ Action či CANAL+ Sport nadále zůstávají součástí nabídky všech tří placených televizních služeb.