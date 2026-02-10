Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 10. února 2026, svátek má Mojmír

Magenta TV, Magio TV a DIGI SK již bez CANAL+

DNES! | redakce | tisk | názory

Tři televizní platformy Magenta TV, Magio TV a Digi Slovakia ze skupiny DTG (Deutsche Telekom Group) již neposkytují přístup ke streamovací platformě CANAL+, která byla součástí tarifů operátorů.

Od 10.2.2026 tak přístup k streamovací platformě CANAL+ získají klienti platforem DTG jen v případě, že si ji objednají přímo u CANAL+.

Důvodem vyřazení VOD služby CANAL+ z balíčků uvedených platforem je změna marketingové strategie a ukončení spolupráce s poskytovatelem služby.

Nutno podotknout, že změna se týká výhradně VOD platformy CANAL+. Klasické lineární kanály CANAL+ Action či CANAL+ Sport nadále zůstávají součástí nabídky všech tří placených televizních služeb.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Četnické humoresky (6/39)
22:25 Kobry a užovky
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (2/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (34)
21:40 Comeback
22:15 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (41)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (1)
21:25 Kojak (5)
22:30 Kojak (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův ostrov (23)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:05 Zvodca na prenájom
kanál DVOJKA 20:10 Ruiny: Dejiny súčasných vojen
22:00 Mafiáni
22:25 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (5)
22:05 Rodinné prípady
23:00 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (3)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (4)
22:25 Okres na severu (11)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook