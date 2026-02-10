Komediální seriál Kohout brzy na HBO a HBO Max

Komediální seriál Kohout brzy na HBO a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Komediální seriál z produkce HBO Original Rooster (Kohout) bude mít premiéru v pondělí 9. března na HBO a streamovací platformě HBO Max. Nové epizody desetidílné série z produkce Warner Bros. Television budou uváděny každý týden až do pondělí 11. května.
Kohout je komediální seriál zasazený do prostředí univerzitního kampusu, který se zaměřuje na komplikovaný vztah spisovatele (Carell) s jeho dcerou (Charly Clive). V seriálu hrají Steve Carell, Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley a Lauren Tsai.
Seriál ROOSTER (Kohout), jehož tvůrci a hlavní showrunneři jsou Bill Lawrence a Matt Tarses, vznikl v produkci producentů Billa Lawrence, Jeffa Ingolda a Lizy Katzer za společnost Doozer, dále Matta Tarsese, Jonathana Krisela, Barbie Adler, Annie Mebane, Davida Stassena, Anthonyho Kinga, Davida Hymana a Steva Carella. Studiem je Warner Bros. Television, kde mají společnosti Doozer i Matt Tarses uzavřeny dlouhodobé exkluzivní smlouvy.
zdroj: WBD