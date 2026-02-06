Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 6. února 2026, svátek má Vanda

Eurosport bude mít studio na sjezdovce i v centru olympijské vesničky

DNES! | redakce | tisk | názory

Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v den zahajovacího ceremoniálu Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 představila svá italská studia, která budou v následujících dvou týdnech živě zprostředkovávat dění z her.

Obě studia byla vytvořena na míru letošní zimní olympiádě a jsou vybavena nejmodernějšími vysílacími technologiemi. Designově navazují na prostředí, do kterého jsou hry zasazeny, tedy na malebná horská údolí italských Dolomit.

Hlavní studio nese název WBD House a nachází se v samém centru olympijské vesnice Nations Village ve městě Cortina d'Ampezzo. Zázemí pro štáb WBD a Eurosportu zabírá celkem dvě patra o rozloze 600 m². Jeho konstrukce si vyžádala dohromady 217 kovových a skleněných součástek. Na exteriéru stavby jsou rozmístěny vysokorozlišovací kamery, které panoramaticky snímají celou Cortinu. Tyto atmosférické záběry jsou poté zprostředkovávány divákům přímo doma u obrazovek.

Kromě panoramatických záběrů zasněžených vršků Dolomit a malebného městečka pod nimi budou tímto způsobem představena také klíčová olympijská sportoviště. Patří mezi ně například krytý stadion a dějiště curlingových zápasů Stadio Olimpico del Ghiaccio, lyžařský areál Olimpia delle Tofane nebo zbrusu nové Cortina Sliding Centre, které na trati o délce 1 750 metrů bude hostit závody v sáňkování, bobech a skeletonu.

Provoz WBD House bude v průběhu olympiády zajišťovat devadesátičlenný štáb. Ten bude obsluhovat produkční ekosystém zahrnující celkem 12 kamer, včetně jeřábové (jib) a dronové kamery, dvou RF kamer a Steadicamu, a také tři venkovní XR kamery umožňující virtuální rozšíření studiové scény. Toto zázemí bude zprostředkovávat živé vysílání pro evropské publikum se speciálním zaměřením na lokální obsah pro Itálii, Německo, Polsko a Norsko. Ve WBD House budou mít své národní reportérské týmy také Francie, Nizozemsko, Dánsko a Velká Británie.

Stavba studia zabrala celkem tři týdny, přičemž některé materiály a součásti byly využity už při předchozích olympijských hrách. V zázemí WBD House jsou také dvě interview zóny, kde budou redaktoři během 19 olympijských dnů zpovídat sportovce i další významné hosty.

Druhé studio se jmenuje Snow Dome a nachází se přímo v horách ve městě Livigno. Město je obklopené sjezdovkami, na nichž se budou konat olympijské závody v alpském a volném lyžování i ve snowboardingu. Tento „sněžný dóm“ je vysoký šest metrů a zabírá plochu 95 m². Jde o společný projekt WBD a místního organizačního výboru v Livignu.

Kromě dvou studií přímo na místě zapojí WBD do olympijského vysílání také svá stálá studia po celé Evropě. Jejich provoz budou tradičně zajišťovat regionální sportovní redaktoři a analytici, kteří budou olympijské dění komentovat v obsahových formátech určených pro jednotlivé národní trhy. Důležitým produkčním uzlem je například AR studio v Londýně. Vlastní produkční schémata ale představí i týmy Eurosportu v Paříži, Miláně, Mnichově, Madridu, Oslu, Stockholmu, Lisabonu, Kodani, Hilversumu a Varšavě.

Členy týmu WBD House v Cortině d'Ampezzo budou mimo jiné medailisté z olympijských her a mistrovství světa v alpském lyžování Tina Maze, Viktoria Rebensburg, Johan Clarey a Kristian Ghedina, šestinásobná olympijská vítězka v jízdě na saních Natalie Geisenberger, čtyřnásobný šampion a historicky nejúspěšnější bobista Kevin Kuske, dvojnásobná šampionka v běhu na lyžích Justyna Kowalczyk-Tekieli, hokejoví medailisté Håkan Södergren a Mats Sundin a také medailisté z letních olympijských her Laura Robson a Fabian Hambüchen. Ze Snow Dome v Livignu budou živě reportovat bývalá olympijská závodnice ve freestyle lyžování Elisa Nakab, olympijská snowboardistka Aimee Fuller a biatlonový expert Herbert Cool.

První studiový přenos WBD ze Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 odstartuje v pátek 6. února 2026 před zahajovacím ceremoniálem v Miláně. Živé přenosy olympijských soutěží však začaly už ve středu 4. února a potrvají až do neděle 22. února. Veškeré dění je možné sledovat na streamovacích službách HBO Max a discovery+. Redakčně vybrané vysílání, tedy sestřih a výběr nejdůležitějších momentů, pak nabízejí lineární televizní stanice Eurosportu a TNT Sports.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:15 Vyprávěj
21:10 Všechnopárty
22:05 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Šok
21:40 Firefox
23:55 Plná penze
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Princ dvojí krve
23:30 Prci, prci, prcičky 2
01:45 Kriminálka Las Vegas VII (23)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů
22:10 Zásah z pekla
00:05 Dempsey a Makepeaceová (25)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (1, 2/10)
22:00 Justýna (3)
00:00 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 23:00 Cestou necestou
23:35 Braček, kde si?
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov II. (5)
21:45 Mesto tieňov II. (6)
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Mravenci nesou smrt
22:05 Medicopter 117 (18)
23:05 Medicopter 117 (19)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook