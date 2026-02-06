Eurosport bude mít studio na sjezdovce i v centru olympijské vesničky

Eurosport bude mít studio na sjezdovce i v centru olympijské vesničkyDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) v den zahajovacího ceremoniálu Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 představila svá italská studia, která budou v následujících dvou týdnech živě zprostředkovávat dění z her.
Obě studia byla vytvořena na míru letošní zimní olympiádě a jsou vybavena nejmodernějšími vysílacími technologiemi. Designově navazují na prostředí, do kterého jsou hry zasazeny, tedy na malebná horská údolí italských Dolomit.
Hlavní studio nese název WBD House a nachází se v samém centru olympijské vesnice Nations Village ve městě Cortina d'Ampezzo. Zázemí pro štáb WBD a Eurosportu zabírá celkem dvě patra o rozloze 600 m². Jeho konstrukce si vyžádala dohromady 217 kovových a skleněných součástek. Na exteriéru stavby jsou rozmístěny vysokorozlišovací kamery, které panoramaticky snímají celou Cortinu. Tyto atmosférické záběry jsou poté zprostředkovávány divákům přímo doma u obrazovek.
Kromě panoramatických záběrů zasněžených vršků Dolomit a malebného městečka pod nimi budou tímto způsobem představena také klíčová olympijská sportoviště. Patří mezi ně například krytý stadion a dějiště curlingových zápasů Stadio Olimpico del Ghiaccio, lyžařský areál Olimpia delle Tofane nebo zbrusu nové Cortina Sliding Centre, které na trati o délce 1 750 metrů bude hostit závody v sáňkování, bobech a skeletonu.
Provoz WBD House bude v průběhu olympiády zajišťovat devadesátičlenný štáb. Ten bude obsluhovat produkční ekosystém zahrnující celkem 12 kamer, včetně jeřábové (jib) a dronové kamery, dvou RF kamer a Steadicamu, a také tři venkovní XR kamery umožňující virtuální rozšíření studiové scény. Toto zázemí bude zprostředkovávat živé vysílání pro evropské publikum se speciálním zaměřením na lokální obsah pro Itálii, Německo, Polsko a Norsko. Ve WBD House budou mít své národní reportérské týmy také Francie, Nizozemsko, Dánsko a Velká Británie.
Stavba studia zabrala celkem tři týdny, přičemž některé materiály a součásti byly využity už při předchozích olympijských hrách. V zázemí WBD House jsou také dvě interview zóny, kde budou redaktoři během 19 olympijských dnů zpovídat sportovce i další významné hosty.
Druhé studio se jmenuje Snow Dome a nachází se přímo v horách ve městě Livigno. Město je obklopené sjezdovkami, na nichž se budou konat olympijské závody v alpském a volném lyžování i ve snowboardingu. Tento „sněžný dóm“ je vysoký šest metrů a zabírá plochu 95 m². Jde o společný projekt WBD a místního organizačního výboru v Livignu.
Kromě dvou studií přímo na místě zapojí WBD do olympijského vysílání také svá stálá studia po celé Evropě. Jejich provoz budou tradičně zajišťovat regionální sportovní redaktoři a analytici, kteří budou olympijské dění komentovat v obsahových formátech určených pro jednotlivé národní trhy. Důležitým produkčním uzlem je například AR studio v Londýně. Vlastní produkční schémata ale představí i týmy Eurosportu v Paříži, Miláně, Mnichově, Madridu, Oslu, Stockholmu, Lisabonu, Kodani, Hilversumu a Varšavě.
Členy týmu WBD House v Cortině d'Ampezzo budou mimo jiné medailisté z olympijských her a mistrovství světa v alpském lyžování Tina Maze, Viktoria Rebensburg, Johan Clarey a Kristian Ghedina, šestinásobná olympijská vítězka v jízdě na saních Natalie Geisenberger, čtyřnásobný šampion a historicky nejúspěšnější bobista Kevin Kuske, dvojnásobná šampionka v běhu na lyžích Justyna Kowalczyk-Tekieli, hokejoví medailisté Håkan Södergren a Mats Sundin a také medailisté z letních olympijských her Laura Robson a Fabian Hambüchen. Ze Snow Dome v Livignu budou živě reportovat bývalá olympijská závodnice ve freestyle lyžování Elisa Nakab, olympijská snowboardistka Aimee Fuller a biatlonový expert Herbert Cool.
První studiový přenos WBD ze Zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 odstartuje v pátek 6. února 2026 před zahajovacím ceremoniálem v Miláně. Živé přenosy olympijských soutěží však začaly už ve středu 4. února a potrvají až do neděle 22. února. Veškeré dění je možné sledovat na streamovacích službách HBO Max a discovery+. Redakčně vybrané vysílání, tedy sestřih a výběr nejdůležitějších momentů, pak nabízejí lineární televizní stanice Eurosportu a TNT Sports.
zdroj: WBD