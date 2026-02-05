Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 5. února 2026, svátek má Dobromila

Hledá se žralok na Prima ZOOM

DNES! | redakce | tisk | názory

Jsou rychlí, silní a fascinují nás jako žádní jiní tvorové na zemi - žraloci. Žralok bílý je celebrita mezi ostatními žraloky. Někteří z těchto žraloků na pobřeží ostrova Guadalupe se stali opravdu slavnými, například Buled, Lucy, Zapata a Scarboard.

Každý z těchto žraloků se proslavil svým jedinečným zraněním a jsou známí po celém světě. Každý z těchto žraloků je také osobnostně jiný typ. Podívejte se na nejzajímavější, největší, nejmenší i ty nejslavnější žraloky světa v dokumentu Hledá se žralok na Prima ZOOM. V premiéře v pátek 13. února 2026 ve 21:00 hodin a v repríze v pondělí 16. února v 11 hodin.

Žralok bílý - celebrita mezi žraloky. Typické je pro ně obměňování zubů, a pokud tak dojde k jejich ztrátě, narostou nové, a to téměř okamžitě. Fanouškem davů je Lucy, ta má poškozenou ocasní ploutev. Nejvýraznějším samcem tohoto pobřeží je Zapata s velmi výraznými jizvami z boje. Žraloci mají ale úžasnou schopnost regenerace, a proto se rány velmi rychle hojí. Největší hvězdou pobřeží je ale Emma, která pochází z Tiger Beach na Bahamách. Tato samice žraloka je nejvíce natáčeným žralokem na světě. Jedná se o žraloka tygřího, těch nejagresivnějších typů. Emma se tak stala doslova královnou této pláže.

Společnost lidí jí dělá velmi dobře a nemá absolutně žádné útočné potřeby. Emma se tak stala hvězdou médií i pro svou přívětivost k lidem. U tohoto druhu žraloka je to velmi překvapivé, jelikož dokážou díky svým čelistem pozřít úplně cokoli. Jedním z nejvyhledávanějších žraloků světa je pak Patches, který se také nachází na Bahamách v okolí Tiger Beach. Jedná se o kladivouna velkého, největšího zástupce kladivovitých, který dosahuje velikosti většího SUV. První slavný žralok v USA se však objevil už v roce 1916 po několika útocích na lidech. Kvůli tomu si vysloužil přezdívku „lidožrout z Jersey".

zdroj: FTV Prima

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Tajná nacistická věda (3/8)
20:50 Otcové průmyslu (5/10)
21:20 Naše lázně - Luhačovice (2/10)
kanál NOVA 20:20 Chalupáři (11)
21:30 Comeback
22:05 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (40)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 U pěti veverek
21:55 Kojak: Nikdo není tak slepý
23:55 Dempsey a Makepeaceová (24)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Badatelé
21:45 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Rosamunde Pilcherová: Kúzelný autobus
22:05 Komisár Montalbano
23:55 Julie Lescautová II
kanál DVOJKA 20:10 Odložený prípad Hammarskjöld
22:10 SK dejiny
23:05 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (4)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Okres na severu (9)
21:25 Okres na severu (10)
22:35 Medicopter 117 (16)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook