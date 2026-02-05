Hledá se žralok na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Jsou rychlí, silní a fascinují nás jako žádní jiní tvorové na zemi - žraloci. Žralok bílý je celebrita mezi ostatními žraloky. Někteří z těchto žraloků na pobřeží ostrova Guadalupe se stali opravdu slavnými, například Buled, Lucy, Zapata a Scarboard.
Každý z těchto žraloků se proslavil svým jedinečným zraněním a jsou známí po celém světě. Každý z těchto žraloků je také osobnostně jiný typ. Podívejte se na nejzajímavější, největší, nejmenší i ty nejslavnější žraloky světa v dokumentu Hledá se žralok na Prima ZOOM. V premiéře v pátek 13. února 2026 ve 21:00 hodin a v repríze v pondělí 16. února v 11 hodin.
Žralok bílý - celebrita mezi žraloky. Typické je pro ně obměňování zubů, a pokud tak dojde k jejich ztrátě, narostou nové, a to téměř okamžitě. Fanouškem davů je Lucy, ta má poškozenou ocasní ploutev. Nejvýraznějším samcem tohoto pobřeží je Zapata s velmi výraznými jizvami z boje. Žraloci mají ale úžasnou schopnost regenerace, a proto se rány velmi rychle hojí. Největší hvězdou pobřeží je ale Emma, která pochází z Tiger Beach na Bahamách. Tato samice žraloka je nejvíce natáčeným žralokem na světě. Jedná se o žraloka tygřího, těch nejagresivnějších typů. Emma se tak stala doslova královnou této pláže.
Společnost lidí jí dělá velmi dobře a nemá absolutně žádné útočné potřeby. Emma se tak stala hvězdou médií i pro svou přívětivost k lidem. U tohoto druhu žraloka je to velmi překvapivé, jelikož dokážou díky svým čelistem pozřít úplně cokoli. Jedním z nejvyhledávanějších žraloků světa je pak Patches, který se také nachází na Bahamách v okolí Tiger Beach. Jedná se o kladivouna velkého, největšího zástupce kladivovitých, který dosahuje velikosti většího SUV. První slavný žralok v USA se však objevil už v roce 1916 po několika útocích na lidech. Kvůli tomu si vysloužil přezdívku „lidožrout z Jersey".
zdroj: FTV Prima