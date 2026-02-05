Quantcast
M7 Group uvolnila kapacitu na satelitu Thor 6

Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, ukončil provoz jednoho DVB-S multiplexu na satelitu Thor 6 (0,8°W), který sloužil k distribučním účelům.

M7 Group na satelitu Thor 6 využívala frekvenci 12,073 GHz s vertikální polarizací a parametry SR 28000, FEC 7/8. V rámci paketu se v poslední době zde vysílaly jen různé regionální verze dětských kanálů Nickelodeon, Nicktoons, Nick Jr a Nickelodeon HD. S ohledem na optimalizaci provozních nákladů došlo na straně společnosti Paramount k ukončení provozu řady lineárních kanálů - vedle známých hudebních stanic MTV, Nick Music také k vypnutí stanic jako Comedy Central či Paramount Network.

Skončily i regionální verze dětských kanálů, které byly nahrazeny globální verzí. Programy Nickelodeon, Nick Jr a Nicktoons nadále jsou v češtině ale v globální (společné) verzi pro jiné země.

Uvedená frekvence je nyní volná pro další využití.

Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Telly spouští kanály LIVE+
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
OK TV ukončila vysílání oznámení
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Astra bez Zwei Music Television
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
