M7 Group uvolnila kapacitu na satelitu Thor 6

M7 Group uvolnila kapacitu na satelitu Thor 6DNES! | redakce | tisk | názory
Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, ukončil provoz jednoho DVB-S multiplexu na satelitu Thor 6 (0,8°W), který sloužil k distribučním účelům.
M7 Group na satelitu Thor 6 využívala frekvenci 12,073 GHz s vertikální polarizací a parametry SR 28000, FEC 7/8. V rámci paketu se v poslední době zde vysílaly jen různé regionální verze dětských kanálů Nickelodeon, Nicktoons, Nick Jr a Nickelodeon HD. S ohledem na optimalizaci provozních nákladů došlo na straně společnosti Paramount k ukončení provozu řady lineárních kanálů - vedle známých hudebních stanic MTV, Nick Music také k vypnutí stanic jako Comedy Central či Paramount Network.
Skončily i regionální verze dětských kanálů, které byly nahrazeny globální verzí. Programy Nickelodeon, Nick Jr a Nicktoons nadále jsou v češtině ale v globální (společné) verzi pro jiné země.
Uvedená frekvence je nyní volná pro další využití.