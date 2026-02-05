Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu

Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testuDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost LG Electronics (LG) oznamuje, že dva modely televizorů LG řady G s technologií OLED byly testovány nezávislým renomovaným spotřebitelským časopisem dTest. Televizor LG OLED65G55LW dosáhl v hodnocení 80 % a nejvyšší ocenění „Velmi dobře“.
Model s menší uhlopříčkou zaostal jen nepatrně a získal v hodnocení 79 % včetně ocenění „Velmi dobře. Oba modely jsou určeny pro montáž na zeď. V prodeji jsou i varianty s TV stojanem. Model LG OLED55G55LW se aktuálně prodává za 34 989 Kč a model LG OLED65G55LW za 43 989 Kč.
Modelová řada G5 využívá technologii OLED evo v kombinaci s vylepšenou vrstvou mikročoček MLA (Micro Lens Array), kterou LG označuje jako Brightness Booster Ultimate.
* Panel a jas: Díky technologii Brightness Booster Ultimate dosahuje panel v HDR až trojnásobný špičkový jas v porovnání s běžným OLED panelem, jakým disponuje např. model LG OLED B5. Dokonalý obraz zde umocňuje také umělá inteligence, která se stará o vylepšení rozlišení (AI Super Upscaling) a celkové zpracování obrazu na bázi jednotlivých pixelů.
* Procesor: Srdcem je α11 AI Processor 4K Gen2. Oproti předchozí generaci nabízí vyšší výpočetní výkon pro zpracování obrazu, které dokáže precizně oddělit popředí od pozadí a zpracovává tak každou část zvlášť. Stejně tak se zvýšení výkonu týká oblasti určené pro výkon umělé inteligence a to až 6,7x v porovnání s procesorem α7 AI Gen8.
* Barevné pokrytí: Panel je také certifikován společností Intertek na 100% obsah barev v barevném spektru DCI-P3. Neméně důležitá je také certifikace na věrnost zobrazených barev, kde bylo také dosaženo hodnoty 100 %.
Konektivita a herní parametry:
LG G5 zůstává jedním z nejlépe vybavených televizorů pro gaming a profesionální využití.
* Vstupy: Disponuje 4 porty HDMI 2.1 s plnou propustností 48 Gbps. Všechny porty podporují 4K při vysokých frekvencích.
* Obnovovací frekvence: Nativní frekvence panelu je 120 Hz, ale v režimu VRR (Variable Refresh Rate) podporuje model G5 frekvenci až 165 Hz, což ocení zejména uživatelé výkonných PC.
* Standardy: Podporuje NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium, ALLM (Auto Low Latency Mode) a Dolby Vision Gaming při 4K 120Hz/144Hz.
*Objem barevného gamutu (CGV) displeje je stejný nebo vyšší než CGV barevného prostoru DCI-P3, jak bylo nezávisle ověřeno společností Intertek.
*LG OLED displej má certifikaci Intertek pro 100% věrnost barev, měřeno podle standardu CIE DE2000 se 125 barevnými vzory.