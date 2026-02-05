Provozovatel české OK TV vrátil vysílací licence

Provozovatel české OK TV vrátil vysílací licenceDNES! | redakce | tisk | názory
Česká komerční televize OK TV je bez vysílacích licencí. Společnost TV OK s.r.o., která program provozovala, vrátila obě vysílací licence - tedy jak pro terestrické vysílání, tak i pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetem).
Obě vysílací licence společnosti TV OK s.r.o. zanikly k 16. lednu 2026, což byl termín schválený RRTV pro vyřešení technických překážek. RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém druhém letošním zasedání konaného 3. února 2026 vydala společnosti TV OK k této skutečnosti osvědčení.
Program OK TV byl součástí nabídky celoplošné vysílací sítě 24 (tedy DVB-T2 multiplex 24) a některých OTT platforem. Na podzim bylo z technických důvodů pozemní vysílání přerušeno a dostupné jen přes OTT platformy, kteří postupně stanici z nabídky stáhly a zůstalo jen živé vysílání na oficiálních stránkách stanice. To ale začátkem ledna bylo ukončeno.